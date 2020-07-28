港大校委開會討論戴耀廷去留 　學生校委：表決具爭議冀謹慎決定

香港大學校委會今日下午5時舉例定期會議，議程包括討論「佔中三子」之一、法律系副教授戴耀廷教席去留。教務委員會早前向校委會提交報告，認為戴涉及的佔中案影響大學聲譽，構成行為不當，但並不構成解僱理由。 校委會本科生代表成員李梓成在開會前表示，今次表決具爭議性，難有先例可循，亦面對社會各界壓力。他期望其他校委成員尊重師生共治，謹慎作出決定。

香港大學法律學院副教授戴耀廷去年被判囚16個月。（資料圖片 / 余俊亮攝）

校委會成員、港大深圳醫學院院長盧寵茂、法律學院首席講師張達明、港台前廣播處副處長戴健文等先後步入大樓。張達明半小時候離場，稱因協助戴處理事件，因利益衝突而避席。

校委會本科生代表成員李梓成在開會前表示，期望其他校委謹慎作出決定。（胡家欣攝）

校委會本科生代表成員李梓成在開會前會見傳媒表示，今日是《國安法》下大學能否守護院校自主及學術自由第一仗，坦言今次表決具爭議性，難有先例參考，亦面對社會各界的壓力，甚至影響深遠，可以成為國際博弈的導火線。

他指，預估今日校委會將有三個討論結果，一是等候戴耀廷佔中案上訴完結後再決定；二是信納教委會建議，即雖認為戴行為不當，但不建議解僱；三是經充份討論後，不接納教委會決定。他明言不希望大學解僱戴耀廷，亦期望校委基於師生共治，謹慎作出決定。

港大去年6月成立「探討充分解僱理由委員會」（Committee of Enquiry into Possible Good Cause），調查戴耀廷的終身教席去留問題。據悉，委員會經過逾半年的討論，再經由教務委員會審議，最終認為戴耀廷在佔中案的行為令大學聲譽受損，涉及行為不當，但未構成一個好的解僱理由。