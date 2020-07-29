新冠肺炎｜伊院內科病房群組76歲婦今病逝　過去17天日均一人死

新冠肺炎持續爆發，伊利沙伯醫院今天（29日）公布，一名76歲女病人（第1776宗個案）於今日早上離世。該名女病人屬於有院內爆發的A6內科病房群組。她於6月30日因心臟衰竭引致氣促，入住伊利沙伯醫院一個內科病房接受治療，詎料其病房同一病格出現確診個案，病人被列為密切接觸者，獲安排轉往隔離病房，其後病情轉差，最終不治。 第三波疫情爆發以來，死亡個案漸多，自7月13日起至今，17天內共有17名確診者病逝。本港現時累計有24名新型肺炎患者死亡。

伊利沙伯醫院A6病房群組76歲女病人今早病逝。 （資料圖片）

伊利沙伯醫院發言人表示，76歲女病人（第1776宗個案）患有多種長期病患，她於6月30日因心臟衰竭引致氣促，入住伊利沙伯醫院一個內科病房接受治療，其病房同一病格出現新型冠狀病毒的確診個案，病人被列為密切接觸者，獲安排轉往隔離病房。

她在7月17日監察鼻咽拭子測試的樣本，對病毒呈陽性反應，其時病人情況穩定。醫院為病人提供抗病毒藥物治療，不過病人情況未有改善，7月24日病情轉差，醫院調整藥物並為病人提供氧氣支援。病人情況其後持續轉差，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至今日上午8時11分離世。

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翻查資料發現，這名病人確診時列為「無病徵」，本身居於長沙灣麗翠苑麗森閣。而伊利沙伯醫院A6病房群組累計7人染病。

連同上述死亡個案，至今共有24名新型冠狀病毒肺炎確診病人於公立醫院離世。值得注意的是，24人中有7人在爆發第三波疫情之前確診及離世，餘下的17名死者都是在本月5日爆發第三波疫情後才確診及病逝，首名第三波疫情死者於7月13日不治，至今17天內共有17名確診者病逝，換言之，幾乎每天都有確診者病逝。