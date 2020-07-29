新冠肺炎｜患者疑一日到麥當勞10分店　事主為外判電腦網絡維修員

第三波新冠疫情持續，連續七日破百，累計個案已增至2,885宗。衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增24間食肆曾有確診者到訪，其中報住大圍嘉順苑的第2180宗個案（49歲男子），更報稱曾到訪10間位於新界及九龍不同地區的麥當勞分店，其怪異行蹤隨即引起網民熱議。 麥當勞發言人今日（29日）解釋，該確診者實為麥當勞一名外判服務供應商的電腦網絡維修員，職責是到不同麥當勞分店，處理電腦網絡例行檢查。發言人強調，事主在各分店工作期間，一直有戴口罩，未有在相關餐廳內用餐，至於所涉分店亦已徹底消毒及深層清潔。

麥當勞發言人今日（29日）解釋，確者為公司一名外判服務供應商的電腦網絡維修員，主要到麥當勞分店處理電腦網絡例行檢查。（資料圖片）

第2180宗個案（49歲男子）的怪異行蹤惹來公眾關注。根據衞生防護中心更新的確診患者行蹤資料，該確診者疑曾於一日之內到訪10間麥當勞位於不同地區的分店，其中沙田區佔4間，分別位於置富第一城、希爾頓中心 、沙田商業中心及沙田中心；北區亦佔3間，涉及分店分別位於金誠樓、海聯廣場及彩園廣場；患者亦有到訪大埔區的大埔太和廣場、大埔新達廣場分店。最後足跡更走到九龍，患者亦曾踏足黃大仙中心的麥當勞分店，全部的最後到訪日期或報告日期皆為7月21日。

翻查資料，該名患者無外遊紀錄，於7月19日出現病徵，7月23日確診，為無源頭個案。

麥當勞發言人表示，知悉該名確診者為一名外判服務供應商的電腦網絡維修員，對上一個上班日為 7 月 18 日。對於事主為何一日之內會到10間麥當勞分店，發言人解釋，外判維修員主要到麥當勞分店處理電腦網絡例行檢查，一般於分店逗留時間約為 15 分鐘，而於分店工作期間一直有戴口罩，工作前後均沒有在店內購買食物或用餐。

麥當勞發言人今日（29日）解釋，確者為公司一名外判服務供應商的電腦網絡維修員，主要到麥當勞分店處理電腦網絡例行檢查。（資料圖片/李澤彤攝）

此外，事件中涉及的分店已進行徹底消毒及深層清潔，麥當勞指，到目前為止，沒有收到相關餐廳任何人員身體不適的報告，餐廳會密切關注僱員健康，並繼續嚴守衞生及清潔標準。