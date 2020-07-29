新冠肺炎｜禁堂食　外賣員兩小時接逾10單生意　街邊借位食外賣

新冠肺炎確診個案連續7日破百，政府今日（29日）起防疫措施「加辣」，食肆全日禁堂食，只准外賣，限聚令亦由4人收緊至2人。 記者在午膳時間在尖沙嘴一帶視察，不少人手上有一袋袋外賣，部分人走到九龍公園快速用餐，先迎來陽光普照，又遇上雷雨，十分狼狽。有外賣平台送餐員原打算帶外賣到商場涼冷氣用膳，豈料半小時也未找到合適地方，終到DONKI室外外賣用餐處落腳、站著用餐，苦笑「好彩未使踎街」。

外賣員陳小姐在DONKI外站著用餐，坦言工作期間難回家用膳，只能初嘗在街上用餐。（余俊亮攝）

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今午天氣酷熱，間中有驟雨，但政府今日起一連7日禁堂食，不少市民到公園或是街邊快速解決午膳，不少人邊食邊流汗，有時還要舉傘擋雨。

任職外賣平台送餐員的陳小姐，在尖沙嘴DONKI外賣用餐位、酷熱天氣下站著吃外賣，額角不停冒汗珠。本來在健身中心工作的她，因中心要停業，被逼找副業維持生計，但又遇上全日禁堂食，而工作期間難回家用膳，只能初嘗在街上用餐。她曾想過到有冷氣的商場找地方，但找了半小時也沒有合適位置，苦笑「好彩未使踎街」。為了隨後數天不要太狼狽用膳，她只能「食飽」才開工。

禁堂令外賣生意增 平均一小時有7、8張單

停堂食帶旺外賣生意，陳小姐說今早兩小時至少接十單生意，近日訂單均不少，平均一小時有7、8張單。她認為，大部分港人在年初已乖乖戴口罩，專家亦稱今一波疫情漏洞在於豁免檢疫人士，問題出在政府，不解港人為何要得到如此待遇。

貨運員在全日禁堂食措施下，只能躲在貨車上用膳。（余俊亮攝）

貨車司機車廂用餐：買飯都半個鐘

貨車司機古先生與多個同事躲在車內用餐，大呻「好慘」，但稱「肺炎都無辦法，辛苦少少囉」。至於買飯策略，他說派一位同事預先排隊，但「買飯多咗人排隊，變得好逼」，光是買飯也用上半小時。政府呼籲停車熄匙，但在車上多人用膳，他們也不得不開冷氣消暑。古先生說要10分鐘食完飯盒，快點離開，形容這是唯一解決午膳方法，希望警察體諒。

從事保險業的魏先生（右）說，第一次在公園食飯，感覺良好。（勞敏儀攝）

九龍公園食客增 邊食邊流汗

在九龍公園任清潔工的李先生，在簷篷下解決全日禁堂食生效後的第一餐。他說，平日會到快餐店用膳，甚少到休息室，皆因同一時段用膳的工友約10人，但休息室只有百多呎空間，「坐唔到啊」。他說，用膳時間難以加快，「太熱好難啃，一啖飯一啖水」，最怕有雀仔經過為飯盒「加料」，未來數天也只能見步行步。

從事保險業的魏先生，一早與朋友約好今日共膳，無奈公司通知暫停訪客到訪，但他們的外賣已送到公司，二人只好走到九龍公園用餐。他說第一次在公園食飯，感覺良好，但為免稍後下大雨，只能加速用餐時間，隨後數天也會留在辦公室。他又說，目前只能在線上與顧客交流，與去年同期相比，疫情下生意也減少五成，也難約客人到公園「傾生意」。

至於在公園附近大廈做保安的黃先生，對於無法堂食感麻煩，但希望趁午膳外出「唞唞、鬆下」，只能到公園找長櫈用餐，但櫈子都被雨水淋濕了，加上天氣熱，無奈說「食得好辛苦」，日後也只能見步行步。

另有不少在附近工作、晨運市民大呻「食到成頭汗」，惟有見疫情嚴峻，只能暫時忍耐一下；也有市民買外賣回辦公室、在自己座位獨立用膳。