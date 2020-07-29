高皓正太太陸凱兒涉facebook違規宣傳　醫委會判專業失當不成立

藝人高皓正太太陸凱兒今日（29日）涉嫌於2014年12月期間，在其Facebook專頁「陸凱兒醫生 Dr Jacqueline Luk」有不當的宣傳行為，遭醫務委員會召開紀律聆訊。她沒有親自出席聆訊，由辯方律師陳詞。 醫委會主席劉允怡指，由於控方證據不足，因此裁定陸凱兒專業失當不成立。

陸凱兒未有親自出席聆訊，其代表律師（圖）代為道歉，稱她受案件影響感到壓力，選擇不前來現場。(歐陽德浩攝）

控罪指，醫委會於2015年1月5日接獲「Dr Wong」匿名的投訴，指註冊醫生陸凱兒於2014年12月期間涉專業失當，其Facebook專頁「陸凱兒醫生 Dr Jacqueline Luk」不當推廣，以吸引Facebook使用者閱讀帖子，為不當的宣傳行為。

因案件遭受到壓力 選擇不來應訊

而陸凱兒今日未有親自出席聆訊，其代表律師代為道歉，稱她案件影響遭受到壓力，選擇不前來現場。律師亦代為轉達不承認控罪，指被告2017年9月得知被投訴後，已尋求法律建議，並於同年11月9日關閉Facebook頁面。

辯方解釋，陸凱兒的Facebook專頁授權給朋友葉先生管理，亦告知他不可作宣傳及廣告用途。而葉先生私自採用服務，增加讀者閱讀被告的帖子和文章的機會，其後向被告解釋Facebook頁面的診所地址、電話號碼和專業費用等尚未啟用。

而控方指出，被告人的Facebook專頁的相片中，「Jacqueline Luk」名稱的下方有「診所」一詞，認為是不當推廣其診所服務。

陸凱兒未有親自出席聆訊，其代表律師代為道歉，稱她受案件影響感到壓力，選擇不前來現場。(歐陽德浩攝）

醫委會主席劉允怡宣讀判詞指，「診所」一詞亦可表示拍攝照片的位置。而控方未有要求匿名投訴人提供證據，投訴人亦沒有出席聆訊，被控醫生沒有機會對他盤問，因此認為被告就控罪毋須答辯。

劉允兒指，由於控方證據不足，無法從Facebook專頁分辨出不當推廣的情況，因此裁定陸凱兒無罪。他指，在社交媒體上的宣傳及言許自由需取得平衡，並非所有宣傳均屬違法，如公眾教育的宣傳是可接受。他亦強調，並非鼓勵醫生在Facebook隨意發言，須視乎個案內容，而裁定有罪或無罪。

陸凱兒於中環開設診所，專為病人醫治皮膚問題，亦是醫學美容界資深醫生陸宏隆的女兒。她與藝人高皓正於2010年結婚，婚後九年抱三，現育有兩女一兒。