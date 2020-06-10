六男西醫簽「空白」醫生紙允院舍用約束衣　醫委會判停牌或警告信

社會福利署控告六名私家醫生，於2016年在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。當中三名醫生亦於同年，在未經檢查的情況下，為老人院舍職員或院友簽署健康檢查表格，部份表格更是只有空白，僅得醫生蓋章及簽名。 醫務委員會今日（10日）就此案件展開紀律聆訊，裁定六人專業失當罪成。其中三人接收警告信；兩人被判停牌一個月，緩刑半年；一名曾三度被裁定專業失當的醫生，由於犯錯性質與過往相似，被判停牌一個月，不獲緩刑。

六名私家醫生，在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。（左起：曾廣文醫生、羅肇衡醫生、辯方律師）（張浩維攝）

案情指，社署控告六名私人執業醫生，包括劉海彬、陳業宏、麥德華、羅肇衡、曾廣文及何廣志，於2016年在十多間安老院舍，在未經恰當評估，並未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署容許使用約束物的表格。當中三名醫生，包括陳業宏、麥德華及何廣志，亦於同年，在未經恰當檢查情況下，為老人院舍職員或院友簽署健康檢查表格。

部份頁面完全空白，但有醫生的蓋章及簽名

證物顯示，有關表格的院友個人資料，如姓名及評估結果等並不齊全，部份頁面甚至完全空白，但有醫生的蓋章及簽名。

涉9間院舍使用涉案醫生紙

六名醫生在不同院舍服務，一同聆訊的原因是社署一併控告。涉事院舍包括松柏老人院、愛群理療護理有限公司、主愛護老院-萬寶、廣安護老之家、健安長者之家、驕陽護老有限公司、穩健（綜合護理）敬老院、新屯門劍橋護老有限公司及Telford Home For The Elderly Limited。

蔡堅指醫生遺漏檢查 有可能為病人帶來風險

六名醫生均對控罪不作抗辯。研訊小組主席蔡堅表示，有被告醫生聲稱當時因時間緊迫，沒有為意表格未填妥，因而犯錯；蔡堅強調檢查表格是醫生的責任，指出醫生遺漏檢查有可能為病人帶來風險，遂裁定六人專業失當罪成。

辯方律師求情時，均表示涉案醫生有愛心、對社會有貢獻，而部份醫生就此事件感抱歉。律師呈上了來自社工、醫護人員、院舍主管及病人的求情信，希望被告獲得減刑。

三人收警告信 兩人獲緩刑 一人有失當前科須停牌一個月

六人所犯的專業失當罪名數目，取決於簽署文件的種類，亦影響了判刑輕重。涉兩項指控的劉海彬、羅肇衡及涉三項指控的何廣志被裁定接收警告信，不須刊憲；而涉四項的陳業宏及麥德華須停牌一個月，緩刑半年。

涉嫌犯兩項專業失當的曾廣文，則有前科，他曾分別於1987年、2000年及2003年被裁定專業失當，其中一宗涉及簽署虛假醫生紙。由於是次案件與他過往犯錯的性質相似，他是唯一不獲緩刑的醫生，須停牌一個月。

蔡堅：社署資源不足 醫生每月只巡院舍兩次

蔡堅在裁決後受訪指出，以約束物品「綁手綁腳」對長者絕對有健康風險， 可能會導致他們骨折、背部潰爛、患肺炎等，事前必須作醫學評估。

他認為部份問題出於社署資源不足，私人院舍無法每日聘請醫生照顧院友，醫生可能每月只巡視院舍一至兩次，當長者緊急需要綑綁時，醫生未必即時在場，導致簽「未來醫生紙」的情況出現。他又說，這次社署一下子發現了六宗案件，這些涉案醫生或只是冰山一角，社會可能存在很多類似事件。他希望社署能認真看待資源問題，讓院舍能聘請足夠醫生。

蔡堅指出，以約束物品「綁手綁腳」對長者絕對有健康風險，事前必須作醫學評估。（李恩慈攝）