六男西醫簽「空白」醫生紙允院舍用約束衣　醫委會判停牌或警告信

社會福利署控告六名私家醫生，於2016年在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。當中三名醫生亦於同年，在未經檢查的情況下，為老人院舍職員或院友簽署健康檢查表格，部份表格更是只有空白，僅得醫生蓋章及簽名。
醫務委員會今日（10日）就此案件展開紀律聆訊，裁定六人專業失當罪成。其中三人接收警告信；兩人被判停牌一個月，緩刑半年；一名曾三度被裁定專業失當的醫生，由於犯錯性質與過往相似，被判停牌一個月，不獲緩刑。
六名私家醫生，在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。（左起：曾廣文醫生、羅肇衡醫生、辯方律師）（張浩維攝）
案情指，社署控告六名私人執業醫生，包括劉海彬、陳業宏、麥德華、羅肇衡、曾廣文及何廣志，於2016年在十多間安老院舍，在未經恰當評估，並未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署容許使用約束物的表格。當中三名醫生，包括陳業宏、麥德華及何廣志，亦於同年，在未經恰當檢查情況下，為老人院舍職員或院友簽署健康檢查表格。
部份頁面完全空白，但有醫生的蓋章及簽名
證物顯示，有關表格的院友個人資料，如姓名及評估結果等並不齊全，部份頁面甚至完全空白，但有醫生的蓋章及簽名。
涉9間院舍使用涉案醫生紙
六名醫生在不同院舍服務，一同聆訊的原因是社署一併控告。涉事院舍包括松柏老人院、愛群理療護理有限公司、主愛護老院-萬寶、廣安護老之家、健安長者之家、驕陽護老有限公司、穩健（綜合護理）敬老院、新屯門劍橋護老有限公司及Telford Home For The Elderly Limited。
蔡堅指醫生遺漏檢查 有可能為病人帶來風險
六名醫生均對控罪不作抗辯。研訊小組主席蔡堅表示，有被告醫生聲稱當時因時間緊迫，沒有為意表格未填妥，因而犯錯；蔡堅強調檢查表格是醫生的責任，指出醫生遺漏檢查有可能為病人帶來風險，遂裁定六人專業失當罪成。
辯方律師求情時，均表示涉案醫生有愛心、對社會有貢獻，而部份醫生就此事件感抱歉。律師呈上了來自社工、醫護人員、院舍主管及病人的求情信，希望被告獲得減刑。
三人收警告信 兩人獲緩刑 一人有失當前科須停牌一個月
六人所犯的專業失當罪名數目，取決於簽署文件的種類，亦影響了判刑輕重。涉兩項指控的劉海彬、羅肇衡及涉三項指控的何廣志被裁定接收警告信，不須刊憲；而涉四項的陳業宏及麥德華須停牌一個月，緩刑半年。
涉嫌犯兩項專業失當的曾廣文，則有前科，他曾分別於1987年、2000年及2003年被裁定專業失當，其中一宗涉及簽署虛假醫生紙。由於是次案件與他過往犯錯的性質相似，他是唯一不獲緩刑的醫生，須停牌一個月。
蔡堅：社署資源不足 醫生每月只巡院舍兩次
蔡堅在裁決後受訪指出，以約束物品「綁手綁腳」對長者絕對有健康風險， 可能會導致他們骨折、背部潰爛、患肺炎等，事前必須作醫學評估。
他認為部份問題出於社署資源不足，私人院舍無法每日聘請醫生照顧院友，醫生可能每月只巡視院舍一至兩次，當長者緊急需要綑綁時，醫生未必即時在場，導致簽「未來醫生紙」的情況出現。他又說，這次社署一下子發現了六宗案件，這些涉案醫生或只是冰山一角，社會可能存在很多類似事件。他希望社署能認真看待資源問題，讓院舍能聘請足夠醫生。
蔡堅指出，以約束物品「綁手綁腳」對長者絕對有健康風險，事前必須作醫學評估。（李恩慈攝）
六名醫生涉及專業失當指控
劉海彬
1. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署一份使用約束物的表格。
2. 沒有確保使用約束物的表格資料已填妥。
羅肇衡
1. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署兩份使用約束物的表格。
2. 沒有確保使用約束物的表格資料已填妥。
何廣志
1. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署一份使用約束物的表格。
2. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署一份健康檢查表格。
3. 沒有確保上述的表格資料已填妥。
陳業宏
1. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署一份使用約束物的表格。
2. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署一份健康檢查表格。
3. 未經恰當評估，為老人院舍職員簽署一份健康檢查表格。
4. 沒有確保上述的表格資料已填妥。
麥德華
1. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署四份使用約束物的表格。
2. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署三份健康檢查表格。
3. 未經恰當評估，為老人院舍職員簽署一份健康檢查表格。
4. 沒有確保上述的表格資料已填妥。
曾廣文
1. 未經恰當評估，為老人院舍院友簽署兩份使用約束物的表格。
2. 沒有確保使用約束物的表格資料已填妥。