西醫處方過期4個月抗生素　認專業失當　醫委會發警告信

西醫黃乃明被指2016年處方過期4個月的抗生素藥物予4歲幼童；幼童母親發現事件，幼童未有服用該藥物。醫務委員會今日召開紀律研訊，黃乃明承認一項專業失當。醫委會研訊小組經過商議後，向黃乃明發出警告信，但不會刊憲。 黃乃明今日（16日）未有親自出席研訊，其代表律師提交醫生證明，指黃於三周前入院，身體至今仍然虛弱，無法來到現場。

黃乃明代表律師求情指，黃向病人家庭及醫委會就事件致歉。（歐嘉樂攝）

案情指，黃乃明於2016年3月30日，處方過期4個月的抗生素藥物予4歲幼童。幼童母親發現該樽抗生素Cefaclor（西華克樂）於2015年11月已經過期，幸好幼童未有服用。母親遂向醫委會投訴。

行醫40多年均沒有醫療失當的紀錄

黃的代表律師求情指，黃向病人家庭及醫委會就事件致歉，他原定於今年年底退休，過去行醫40多年均沒有醫療失當的紀錄，今年事件他已經汲取教訓，並主動配合醫委會的研訊，講述事件的經過及承擔責任。

另外，黃乃明所處方的藥物一直放置在密封未開的樽內，相信受污染的程度不大，事後黃已加強檢查藥物及引入電子系統管理藥物，涉事的藥物是該批藥物的最後一樽，強調事件只是單一發生。

研訊小組接納黃乃明解釋已經汲取教訓，而且引入電子管理系統，在藥物過期前一個月會顯示警告，同時他亦有參加藥物分配的課程，相信他再犯機會不大。經過商議後，小組向黃發出警告信，但不會刊憲。