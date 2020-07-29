新冠肺炎｜清潔工指禁堂食前已於公園用膳　今日「飯腳」多一倍

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，今日﹙29日﹚起政府全面禁止食肆堂食，不少上班族唯有轉買外賣。政府早前曾提到，市民仍可於公園用餐。 記者今午於灣仔一帶巡視，首個無堂食的午市，不少市民改到灣仔公園用餐。有清潔工表示，在疫情初期，已認為餐廳人多擠迫，早改習慣在戶外用膳，｢好空曠，隔離左右無人傾偈｣。不過今日公園內卻多了一批新「飯腳」，至少有20多人在園內用餐，較以往多一倍。 另有保安員表示，首次到公園用餐，不過認為情況可接受，｢OK喎，無想像中咁差，起碼有樹蔭遮住，一滴汗都無」。

清潔工陳先生表示，疫情初期已於公園用膳。﹙黃偉倫攝﹚

記者於中午12時多在灣仔公園，發現不少市民在園內各處用餐。高峰期，至少逾十人同時在園內用膳，不過市民大多分隔而坐。

清潔工陳先生，將包上黑色膠袋的棋盤，化身為餐桌，彎着腰站立進食午餐。他表示，不認同全面禁食肆堂食，認為餐廳原本的防疫措施已足夠，不過自己早於疫情爆發初期，已經改在戶外用膳，不時於灣仔公園用餐，｢爆發疫情後，唔鍾意同人哋咁近距離食，一早日日都外賣｣。

陳先生表示，根據其觀察，過往每日一般約有10人於公園進餐，但今日的「飯腳」明顯增加，至少20多人在園內用膳，「多咗生面口入嚟食」。他直言，在公園進食午餐，感覺｢好空曠，隔離左右無人傾偈｣。不過要站著彎腰食飯，被問到會否感到疲倦，陳表示：｢都無辦法架，坐喺度就要拎住盒飯，企喺度就可以擺低啲飯｣。

於寫字樓工作的黃先生，今日亦於公園用膳。他表示，疫情爆發後，自己已多了於公園用餐，｢人少啲，清靜啲｣。他認為即使公園有其他人同場，但雙方沒有交流，相信感染機會細。

對於為何買外賣後，不返回辦公室用餐，黃先生笑言：｢公司都坐咗成朝，出嚟行下仲好｣。他續指，相對公園而言，公司更加多人，而且較為密集，故甚少於公司用膳。雖然天文台連續多日發出酷熱天氣警告，不過他笑言：｢心靜自然涼｣，未感到特別炎熱。

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任職保安員的陳先生，坦言在公園用餐是疫情下的新嘗試。陳表示，公司的休息室又非常狹窄，如與同事一同外賣用膳，環境反而更危險，過往一向光顧堂食，｢得一張半張櫈，一齊食仲危險｣。

陳先生續指，理解政府推行食肆堂食禁令原因，始終出現食肆群組，市民唯有習慣措施，只要禁令維持一、兩周也尚可接受，始終較完全限制外出的禁足令佳。他又笑言，公園進餐環境算是不俗，｢OK喎，無想像中咁差，起碼有樹蔭遮住，一滴汗都無」。

不過戶外用餐始終有不便，陳先生說，選餐方面只會選碟頭飯，避免動用刀叉，今日便吃了粟米肉粒飯。他表示，未來一段日子都會於戶外用餐，「幾清靜啊，得閒睇下雀仔」。