新冠肺炎│確診「待定」個案達66宗　議員促衛生署更新資訊助防疫

民主黨4位議員今日（29日）到衛生署總部遞交請願信，要求基於公眾安全，衛生署必需更新「待定」個案資訊，幫助公眾掌握疫情真實情況，避免造成防疫工作漏洞。衛生署派代表接信。

民主黨議員黎熙琳、任國棟、曾自鳴、馬希鵬今日到衛生署總部遞交請願信，要求衛生署更新「待定」個案資訊，幫助公眾掌握疫情真實情況，避免造成防疫工作漏洞。截至本月28日，衛生署公布的「2019冠狀病毒病的本地最新情況」網頁中，有多達66個待定個案，確診個案地址及流行病學關聯皆顯示為待定，而「待定」個案在之後亦沒有作任何更新或補充，眾議員批評有關做法極不理想。

衛生署未公布確診個案資訊 延誤防疫工作

南區區議員黎熙琳指出，有居住於華富一邨華光樓確診個案（＃2111）本月16日發病送院，22日確診，但直至今日，衛生防護中心尚未通知房屋署，下達指令華富一邨及工程組檢查該座相關單位喉管，亦未有向房屋署確認華光樓確診單位。黎熙琳批評衛生署隱瞞資訊，降低公眾警覺性。

油尖旺區議員曾自鳴亦表示，衛生防護中心指引列明，同棟大廈有2個或以上不同單位確診，才會為該棟大廈居民進行深喉唾液樣本測試。但現時衛生署網頁上有大量待定個案，確診個案地址及流行病學關聯皆未公布，議員未能直接從衛生署獲取準確資訊，需從多個渠道確認確診消息真實性，以致消毒工作有所延誤，甚至引起居民恐慌。

九龍城區議員任國棟表示，明白現時衛生署工作量大，但擔心「待定」資訊過多，若相關情況持續，會成為抗疫工作一大漏洞。任國棟促請衛生署，應在確診個案入院後3日內，更新「待定」個案，幫助大眾掌握疫情真實情況。衛生署有代表接信。