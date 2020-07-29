新冠肺炎｜醫管局電聯等入院病人提供資訊　亞博醫療設施周六啟用

本港新冠肺炎第三波大爆發，截至今日（29日）凌晨，單日新增118宗確診，累計為3,003宗確診個案，有確診病人未能被即時送院。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生指，明日起醫管局會成立電話專線，同事會主動聯絡等入院病人，提供感染控制事項等資訊，提醒他們等入院期間應如何處理。 另外，何婉霞提到東區醫院亦會有一個新安排，會將兩個病格劃作篩查用途，以將情況較穩定、年紀較輕的病人轉去鯉魚門度假村的社區隔離設施，而亞博館社區治療設施預期周六可啟用。

本港新冠肺炎第三波大爆發，截至今日（29日）凌晨，單日新增118宗確診，連續第8天個案破百，衝破3,000大關，累計有3,003宗個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，得知這幾日有病人在接收衞生署通知後，需等待一段時間才送院，希望市民諒解，強調已動用所有資源做隔離設施，以讓病人可盡快入院。她指，已有超過250位病人轉去二線隔離病房，亦有130人轉去鯉魚門社區隔離設施。何說，現已做進入最後預備階段，料最快周六啟用亞博社區治療設施，以空出更多1線病房集中處理病情嚴重病人。

東區醫院設「過渡安排」 兩病格篩查病人轉去鯉魚門

她表示，這兩日會在東區醫院有一個新的「過渡安排」，將一個一線隔離病房中的兩個病格，劃作篩查病人的作用，安排年齡較輕的病人、臨床情況較穩定的病人會轉去鯉魚門社區隔離設施，直至亞博館的社區治療設施投入服務。

她又指，明白在家中等待的病人心急、無助，故抽調部分原為出院病人提供支援的電話專線「 護訊鈴」同事，明日起會主動聯絡等入院病人，提供健康資訊、入院前須知、感染控制事項，又指會留電話予病人，若病人有緊急需要，可聯絡醫管局「幫手」。她又重申，要講聲「唔好意思要你等」，強調會盡快收病人入院。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，這兩日會在東區醫院有一個新的「過渡安排」。（余俊亮攝）

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