新冠肺炎｜增118宗確診　累計破3000宗　瑪嘉烈病房4支援員工染疫

本港新冠肺炎確診個案連續8日破百，今日（29日）新增118宗個案，累計個案衝破3,000大關，當中5宗屬於輸入個案，另有67宗與早前確診個案有關。 此外，瑪嘉烈醫院爆疫，有4名員工初步確診，分別於康復病房及腫瘤科專科門診工作。有染疫員工住醫院宿舍，同一宿舍有6名員工被列作密切接觸者，需安排檢疫；另有10個同事與其中2名初步確診的員工曾一同進餐，亦被列為密切接觸者，即至少16人須往檢疫中心。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至凌晨12時，本港新增118宗個案，當中5宗屬於外地輸入個案，當中3人是海員，分別來自菲律賓及印度，另有兩人來自美國及埃塞俄比亞。

張竹君表示，113宗本地確診個案中，當中67宗與早前確診個案有關，其中54宗個案在與家人及朋友聚會中感染，其餘個案在工作環境、診所、食肆、老人院感染。在早前確診群組中，下葵涌中醫診所新增一人確診（個案編號2919）；屯門富臨群組新增一人確診（個案編號2932）；屯門康和護老中心黃金分院新增6人確診，當中包括2名照顧員（個案編號2938及2975）及4名院友（個案編號 2940、2941、2942、2955）；堅城（梁氏）建築有限公司群組新增4人確診（個案編號2894、2982、2953及2927），該群組一名家人（個案編號2858）亦確診；上水屠房新增1人確診及2人初步確診，至今共有5人確診及2人初步確診，當中3人是買手，其他是理貨員或文員。

其他個案還包括東華三院寶鐘全英安老院有兩名護士確診，暫時沒有院友確診；李鄭屋敬福護理院有一名院友初步確診，中心下午派員視察環境，有40多位長者及20多位工作人員，有數位人士因有不同程度病徵已去急症室等候測試。在運輸及房屋局為司機安排的檢測中，再發現多一名的士司機確診（個案編號2981）。

此外，賽馬會屯門盲人安老院一名護理員確診，中心已安排院舍員工及長者接受檢測。香港盲人輔導會補充指，患病員工最後上班日是7月25日，平日需照顧院友的起居，包括協助院友換片、洗澡等工作，期間有戴口罩及手套，較常獨自用餐，現時該院舍全部院友需留房觀察。院方翻查該員工7月的體溫紀錄無異常，亦無申報出現病徵，該員工的丈夫早前有不適，兩人前往接受病毒檢測，同於昨日確診。

張竹君表示，本港今日新增118宗確診個案。（余俊亮攝）

瑪嘉烈醫院爆疫 4醫護初步確診

此外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，瑪嘉烈醫院有4名醫護昨日初步確診，均為支援服務員工，當中3人在瑪嘉烈醫院荔景大樓同一個康復病房R4S工作。一位初步確診醫護主要負責照顧病人，最後一日上班日子是在7月24日上通宵更，前一日在醫院宿舍居住，同一宿舍有6位同事被列作密切接觸者，需安排檢疫。另外兩名同病房工作的同事亦初步確診，因兩人在工作期間有戴口罩，暫時沒有病人被列為密切接觸者。另有10名同事曾與上述2名同事共膳，被列作密切接觸者。有關病房已暫停接收新症，病房內病人也暫停出院，醫院會密切監察病房病人及職員健康。

第四位初步確診者是在腫瘤科專科門診工作的支援服務員，最後一日上班為7月27日，主要工作是幫病人量度血壓及維生指數，因工作時有戴口罩，沒有病人或職員被列作密切接觸者，有關專科門診已徹底清潔。

明愛內科兩病人入院後確診

被問及明愛醫院13A普通病房是否有兩人確診，何婉霞承認有兩病人在7月24日入院，當時情況穩定，分別在7月25日及26日確診，個案編號是2604及2688，隨後被送入隔離病房，同病格有15名病人被列作密切接觸者，檢測呈陰性。由於在內科病房沒有進行霧化程序及病人入院期間有戴口罩，醫護人員有合適保護裝備，故不用進行檢疫，病房已進行徹底清潔及消毒。