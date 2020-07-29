新冠肺炎｜慈雲山檢測首日收逾4000樣本　明日到慈樂邨慈民邨派樽

本港今日（29日）再增118宗新冠肺炎確診個案，連續8日錄得過百宗確診。政府日前宣布為黃大仙區5條屋邨居民檢測病毒。民政事務總署表示，今日已收回4,150個樣本，明日將到慈樂邨、慈民邨派發檢測樣本瓶及表格。

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民政事務總署與東華三院推出「2019冠狀病毒病慈雲山社區檢測計劃」，於昨日（28日）先到慈正邨正泰樓、正和樓，以及慈正邨服務設施大樓派發檢測樣本瓶及登記表格。東華三院今日共收回4,150份登記表格及樣本，收回的數量無超出房屋署住戶記錄的總人數，檢測承辦商已收取樣本瓶以進行測試。

民政事務總署明日會到慈樂邨樂信樓、樂旺樓、樂歡樓，以及慈民邨民裕樓和民泰樓，派發檢測樣本瓶及登記表格，呼籲居民積極參加，同時只按住戶人口領取所需的數量，以免造成浪費。居民須出示指定的住戶證明文件及只可領取物品一次，已領取物品的住戶單位會予以記錄，避免住戶不同成員重覆領取。

「慈雲山檢測計劃」涉及22幢樓宇，約4萬名居民。（資料圖片）

「慈雲山檢測計劃」涉及22幢樓宇，約4萬名居民。計劃會優先為已有確診個案的樓宇的居民作檢測。至於邨內其他樓宇的居民，應等待自己居住的樓宇安排檢測時，才領取檢測樣本瓶及登記表格。