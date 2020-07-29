新冠肺炎｜港鐵、新地於地盤搭建有蓋用餐區　供地盤工人用膳

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前宣布收緊防疫措施，包括禁食肆堂食，打工仔為開餐亦要日曬雨淋。 港鐵表示，已聯同沙中綫各承建商實施工友輪流午膳及其他相應安排，工友可選擇於地盤內新設的有蓋用餐區或在工地外用膳。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

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港鐵續指，今日午膳時段沙中綫位於灣仔及金鐘地盤，大部份工友均在地盤內新設的有蓋用餐區內用膳。而且，為加強空氣流通，承建商於工地用餐區提供通風設備，餐枱及座位之間亦有一定間距，亦有安排人員於每輪用膳後清潔餐枱及座位。同時，工地持續採取衛生防控措施，地盤亦提供洗手設備及酒精搓手液供工友使用，以定期進行消毒及清潔工地範圍。

港鐵稱，將繼續密切監察情況，與承建商及工友保持溝通以採取適切的安排，並配合防疫措施和減少工友在盛夏工作期間中暑的風險。

另外，新地亦因應新措施，為旗下地盤設立用餐地點，以便工友可分批在較舒適及衛生環境下進食。新地亦在環境許可下，在用餐地點設置基本分隔及獨立坐位，或安排工友於適當社交距離下用餐，並會盡力在數天內為所有大型地盤設立用餐設施。

香港建造商會亦表示，因應政府今天起實施食肆全日禁止堂食，商會不少會員承建商在可行情況下，主動安排工友輪流午膳，並實行中央統籌購買飯盒及飲品，讓工友可在地盤內設有的有蓋用餐區或在工地範圍內用膳。