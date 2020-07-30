禁堂食街邊變飯堂　許樹昌：幾陰公　政府應讓食肆營業每檯限兩人

政府因應新型肺炎疫情禁止食肆提供堂食，措施昨日（29日）首日生效，大批打工仔無奈需隨街用膳。政府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今日（30日）表示，有關情況非常不理想，「都幾陰公」，建議政府應微調相關措施，容許食肆營業，但每檯限兩人。他直指政府開放社區中心容許市民進內用餐，實際上與堂食無分別，與政策原意有抵觸，而且未必每人都有時間買飯後再前往社區中心。 他直言禁止堂食須配合大規模的在家工作，惟今次並無太多私人企業跟從政府在工作安排，繁忙時間亦有很多人在交通工具上，市面人流未見減少。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌直言昨日中午用餐的情況「幾陰公」、非常不理想，天氣熱在戶外吃飯食物有可能易變壞，亦因無地方洗手會有其他衛生問題。雖然室外空氣較流通，但若人流密集，不論室外或室內都有傳播風險。 他建議政府應做微調，考慮容許食肆營運，惟每檯人數限不多於兩人以符合限聚令，讓無辦公室的人士可有地方進食。

政府昨晚宣布今日開放19個社區會堂供市民用餐，許樹昌直指「都係堂食囉」，與政策原意有抵觸，亦有工友需趕返工，未必有時間外賣後再行去社區會堂進食。

少私人企業安排在家工作 市面人流多

許樹昌認為，禁止堂食必須同時實施大規模在家工作，因中午有好多人等候用膳，他指上一波疫情時，很多私人企業均跟從政府的在家工作安排，路面上車及人均明顯減少，惟今次只得部份私人企業願意跟從，繁忙時間的交通工具亦有很多人乘坐。

料疫情一段時間後會下跌

本港連續8日單日增逾百宗確診個案，被問到需否考慮實施禁足令，許樹昌稱若個案宗數有幾何級數的上升才需考慮，但目前的趨勢是橫行，料一段時間後會下跌，居家令是激烈的措施料到最後關頭才會用，呼籲私營機構可配合。

他透露抗疫專家小組已經超過兩星期無開會，政府覺得有需要才召集會議，但他相信政府可在不同途徑聽到專家意見，有需要時亦可直接與食物及衞生局局長陳肇始聯絡。