禁堂食迫市民隨街開餐　行會成員湯家驊：打工仔首當其衝需忍讓

因應新型肺炎疫情而實施的禁堂食令昨日（29日）起生效，大批打工仔午膳時間無處容身，只好手捧外賣飯盒在公園或街邊用餐。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，禁堂食是艱難決定，知道「多打工仔首當其衝需要忍讓」，他形容疫情來勢洶洶，期望捱過最艱苦的時期，就可以有較好的膳食安排。 被問到有專家建議，禁堂食需同時配合在家工作，惟企業未跟從，湯家驊稱自己數個月以來都在家工作，但認為不是每個工種都可在家工作，望可以在家的就盡量留家。

行政會議成員、資深大律師湯家驊 （資料圖片／林若勤攝）

湯家驊今日（30日）接受港台節目《千禧年代》訪問時形容，禁午市堂食是艱難的決定，指「多打工仔首當其衝最需要忍讓，惟疫情來勢洶洶，望捱過最艱苦的時間就可以有較好的膳食安排，他又指歡迎地區組織若開放讓人用餐,，惟會變成公眾地方 ，限聚令及口罩令都適用，需確保在內的人士要有適當距離，不多於兩人聚集在一起。

他又稱，禁堂食是根據專家意見，用膳係感染新型肺炎的一大源頭，但人始終要進食，要有相應安排，希望大家可避開聚集的機會。

疫情似乎受控不需禁足令

有專家早前提及，禁堂食必須配合大部份人士可在家工作，才可減市面人流，湯家驊稱自己過去幾個月以來都在家工作，但並非每個工種都可在家工作，他希望可在家的就盡量留家，亦理解部份人未能做到。至於會否實施禁足令，他稱目前疫情似乎受控，現時個案增長數目維持在一百上下是「橫行」，顯示措施有效，不希望需用禁足令。

惟他在同一節目談及立法會選舉應否延期時，則稱無人可百分百說疫情可在今年底內受控，認為應先延後選舉三個月再作決定。