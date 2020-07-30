新冠肺炎｜個案飆升增病床壓力　醫生工會：條件合適可留社區隔離

本港近日的新型冠狀病毒肺炎確診個案宗數急增，過去8日均日增逾100宗個案，。公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，本港自沙士後有逾千張負壓病床，人均而言不算太少，但香港做法是將大部份確診患者安排入院，令負壓床供不應求。海外經驗會將部份病人留在社區隔離及治療，她認為政府可借鏡，而若輕症患者有合適的家居環境，亦可考慮留在社區隔離，由醫護人員上門提供治療。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀（資料圖片／羅君豪攝）

馬仲儀接受新城電台訪問時談及醫院病床面臨的壓力，目前負壓病房及病床使用率逾八成已「好爆」，入住者未必一兩日內可出院，但她認為數據上而言，香港有逾千張負壓床，人均而言比例不算低，關鍵在當局做法是將大部份確診患者都送入公立醫院，一些疑似個案亦會入住負壓床，做法與其他國家不同，故病床變得不夠用。

她續指，新加坡有大型爆發時並非所有人入醫院，政府可借鏡，若確診患者的家居條件合適，例如全屋只得兩口子，或者家居環境夠大，可留家隔離，由醫護人員上門提供治療，家居條件不適合，則可安排到社區隔離設施。

馬仲儀：中央對香港的協助可提供醫療物資

有意見稱政府有意引入內地醫護人手，馬仲儀稱中央對香港的協助可以是醫療物資方面，如口罩、保護衣等，亦可對在大灣區住的港人提供覆診及藥物等醫療需求，但在醫護人手方面，現時醫管局已減少了非緊急服務，有能力自行調配醫護人員協助抗疫工作。她續指，現階段亦不宜再增加免檢疫人士的數目，以免有人返回內地時將病毒帶回內地。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：亞博樓底高 加裝風扇足夠令空氣流通

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌接受港台節目訪問時提到，醫院的一二線病床飽和，是否「爆煲」視乎亞洲國際博覽館的社區治療設施可提供幾多床位，政府預料周六可啟用，屆時穩定個案患者轉送亞博，可騰空部份醫院的一二線病床。

他又指亞博的樓底高，加裝風扇已可保持空氣流通，海外亦有以展館應付疫症的經驗，唯一需注意是要做好排污設施，但有工程師檢視過，相信可解決問題。