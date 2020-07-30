新冠肺炎｜社區會堂開放予公眾午餐　有市民稱不切實際

因應第三波新冠肺炎疫情嚴重，全日禁止堂食昨日（29日）開始實施，昨日政府公布今天（30日）起開放19個社區會堂和社區中心讓市民自𢹂午膳進內用餐。 就記者所見，中午在慈雲山路旁吃飯的市民比去社區中心的人多，大半小時只有一人去社區中心午餐，街坊表示慈雲山（南區）社區中心位置偏僻，有市民稱措施不切實際。

因應第三波新冠肺炎疫情嚴重，全日禁止堂食昨日（29日）開始實施，不少市民和地盤工人冒雨在路旁午餐。

昨日政府公布今天（30日）起開放19個社區會堂和社區中心讓市民自𢹂午膳進內用餐，開放時間為上午11時至下午3時。約11時半在慈雲山（南區）社區中心有一名輪椅人士帶同外賣前來午餐，有職員為他量度體溫，指用膳後需離開，不可逗留。

就記者所見，中午在慈雲山路旁吃飯的市民比去社區中心的人多，約大半小時只有一人去社區中心午餐。街坊余先生表示社區中心位於「山區」，地理位置不方便，要行一段斜路才到達。

另一街坊陳先生表示，基層工人都是會選擇在工作地點吃飯，包括垃圾站。他表示：「其實都無咩人知社區中心喺邊，真係街坊先知，遠少少慈正邨都唔知」，禁止堂食措施「嘥gas」，浪費資源，批評政府不封關。有街坊亦說措施擾民，「未食已經中暑」。

慈雲山有茶餐廳在店外放置數張櫈子於簷蓬下，中午時分，街市賣菜的吳先生在茶餐廳門外吃飯盒，他表示在店舖沒有位置吃飯，昨天都是在這兒午餐。他說如果下雨更加狼狽，「落雨仲慘，係公園都無得食」。對於茶餐廳在室外放置鄧子，他表示「都要走法律罅」，頓一頓又說「其實都唔係法律罅」。他認為措施無助控制疫情，批評官員「做嘢諗唔到後果」，「得個講字」，批評政府無能力抗疫。

在家工作的居民何先生到附近買外賣，他直斥全日禁食不切實際，和堂食一樣會聚集人群，甚至人流更多。他說：「政府做啲唔做啲，有工人無得係辦公室午飯」，又形容禁堂食一日後放寬堂食是朝令夕改。