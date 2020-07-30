新冠肺炎︱教堂開放用膳區　避炎夏食安樂飯　工友斥政府舉棋不定

新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊限聚令全日禁堂食，炎夏之際不少市民被逼街頭用膳。坊間不少機構開放場地，供市民入內用膳，包括油麻地循道衛理聯合教會安素堂。今午12時許，不少地盤工自備飯盒到教堂，進入教堂前需要量度體溫。 現場可見每張枱張坐2人，部分枱更設有膠板阻隔，使用者需要自行清理飯盒並棄置餐具。市民用膳完畢需戴上口罩，他們離開後教堂亦會清潔枱面。不少附近上班的地盤工到場用膳，有工友認為政府舉棋不定，有關防疫措施離地，「好無奈呀，空間都無咗！」

油麻地窩打老道54號循道衛理聯合教會安素堂，於今日（30日）至周六開放副堂予市民用膳，時間為中午12時至下時2時。（梁子傑攝）

油麻地窩打老道54號循道衛理聯合教會安素堂，於今日（30日）至周六開放副堂予市民用膳，時間為中午12時至下午2時。堂主任林崇智牧師表示，今日開放教堂予市民入內用膳，使用者需要自行清理飯盒並棄置餐具，市民用膳完畢亦需要戴上口罩。教堂亦會派員清潔枱面，才會讓另一名市民入內用膳，「盡量做足防疫措施」。他續指，早前亦有開放教堂放予有需要人士使用，教堂更設有英文版的通告，方便在附近上班的南亞裔人士知悉有關安排。

附近地盤工到場用膳 工友斥政府舉棋不定

「你都畀返啲空間人，有啲嘢唔係一刀切！」從事電工的吳先生在附近地盤上班，對於明日政府放寬早市及午市堂食，吳坦言明日未必考慮到餐廳用膳，他擔心每枱只限２人同桌的措施，會有很多人排隊，「簡直係荒謬，講真一句係呢度（地盤外）及堂食有咩分別？」

「好無奈呀，空間都無咗！」於附近地盤工作的陸先生，為水電工的他於午飯時間到教堂用膳，他指未曾試過沒有地方用膳，「沙士都無咁嚴重，今次政府舉棋不定！」另一名工友楊先生表示，他指近日天氣炎熱，由於政府的禁堂食措施，本來只能坐在路邊食飯，幸好教堂開放讓他得以坐一下。

政府容許餐飲業務 明天恢復日間堂食

今日（30日）政府發言人表示，政府在檢視餐飲業務昨日實施全日暫停堂食措施的實際情況後，明白該措施對上班僱員帶來的不便和困難。因此，政府決定由明日（7月31日）起，餐飲業務可恢復提供日間堂食服務，即由上午5時至下午5時59分。鑑於疫情嚴峻及考慮到進食時，不佩戴口罩所帶來較高的感染風險，餐飲業務處所內的堂食安排，必須採取更嚴謹的防疫措施。

防疫措施包括餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌。另外任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保任何兩張可供顧客使用，或顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔。以及在餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉OK活動、麻將天九活動等措施。