【不誠實取用電腦．有片】失檢控萬能Key　官稱律政司製荒謬結果

由偷拍試題、裙底，甚至以電腦傳送不當言論，「不誠實取用電腦」罪過往被稱為檢控「萬能Key」(意：百合匙）。不過終審法院周四(4日)就協和小學教師偷拍試題案，裁定律政司終極敗訴，認為案中被告用「自己的裝置」犯案，與「不誠實取用電腦」法律原意格格不入。 要知道今次律政司敗訴，如何意味檢控「萬能Key」失效，即點擊影片，了解箇中原因！

終審法院認為，「不誠實取用電腦」立法原意是進入他人電腦（裝置）竄改或偷取資料。（路透社）

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以往不少案例如外洩試題、偷拍裙底等，只要疑犯是用電腦或手機等電子儀器犯案，律政司均引用「不誠實取用電腦」提控，過去法律界及資訊科技界都有聲音質疑涵蓋範圍太廣泛。在處理「協和案」時，上訴庭曾指出律政司做法或會構成很多「荒謬」結果：例如用數碼相機偷拍或干犯「不誠實取用電腦」，但用傳統菲林相機卻未會有罪。

法庭又舉例，有人經手提電話討論犯罪計劃，根據律政司的詮釋可能觸犯「不誠實取用電腦」，只是若兩人經固網電話討論，除非連固網電話也被當成電腦，否則未算犯罪。