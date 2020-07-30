教協批教育局贈書計劃倉促　調查揭僅18%學校暑假前送予學生

教育局6月中推出「書出知識－贈閱圖書」計劃，向學校發放一筆過津貼，目標是全港公營及直資中小學校為學生在指定書單內，為每位學生訂購一本實體書，供學生暑假閱讀，涉款總額約6,000萬元。 教協批評計劃推行過於倉促，指定書單選擇少，難滿足不同學生需求。教協本月中向211名中小學及特殊學校圖書館主任發問卷（當中208人任職學校有參與計劃），發現不足兩成參與計劃學校趕及在暑假前將書本送到學生手上，更有中學老師疑訂購時過於趕急，到貨才發現其中一本書「用餐禮儀」是兒童繪本，只供3至6歲使用。

教協以電子問卷調查訪問211名學校圖書館主任，約佔全港學校圖書館主任的兩成。（鄧穎琳攝）

教協以電子問卷調查訪問211名學校圖書館主任，約佔全港學校圖書館主任的兩成。近9成受訪者認為時間不足，最終76%學校在13個上課日限期內完成購書工序，惟逾7成人反映因時間倉卒，無法讓學生自選喜歡的圖書，最終僅接近18%學校在暑假前將圖書派予學生。

香港圖書館主任職能關注組召集人劉寶珊指，教育局代表曾兩次約見圖書館業界代表商討計劃，並將學校派書及交還款項時限延至11月。惟局方在無提供原因下，堅持學校須在指定書單內挑選書籍。

香港圖書館主任職能關注組召集人劉寶珊透露，有中學老師匆忙按中學名單訂書，到貨才發現「用餐禮儀」是供3至6歲兒童閱讀的繪本。（鄧穎琳攝）

她形容，有老師批評全港一千間學校同時訂書，書商無法應付巨大需求，「就如要搶口罩，還要限定款式」，採購程序因缺書而重覆，老師只能選購一般學生興趣不大的「冷門書」。

有中學圖書館主任參考教育局指定書目訂書，惟書本送到學校才發現，其中一本主題為用餐禮儀的書籍，是兒童書。（網上圖片）

她透露，在時間、選擇及貨源皆不足下，老師只能匆忙完成訂購工作。有中學老師收到書籍才發現，訂購的「用餐禮儀」書籍，是3至6歲兒童繪本，只好嘗試聯絡書商換書。

教協理事兼中學副校長張銳輝批評，計劃指定書籍名單未能涵蓋廣泛學生需要及興趣。（鄧穎琳攝）

教協理事兼中學副校長張銳輝批評，計劃推得太趕，指定書籍名單製訂粗疏，未能涵蓋廣泛學生需要及興趣，如理科書選擇少，令老師選書時十分困難，在業界表達困難後局方維持規限，難達計劃期望推廣泛閱讀目的。

調查發現，近六成半受訪者同意政府再推贈書計劃，但應預留至少3個月讓學校選書購書，另有7成受訪老師促政府取消指定書單要求，讓學校因應學生需要、能力及興趣購書。