【新冠肺炎】教育局發信倡補習社停業2周　業界憂疫情掀倒閉潮

新冠肺炎（COVID-19）疫情再次惡化，當中多名確診者涉及學童、家長甚至教職員。一宗接一宗的確診消息令人人心惶惶，家長對教育中心及補習社卻步，紛紛取消原來的課程，以免學童在補習期間引起傳播風險。此外，政府在昨日(13日)建議各個補習學校宜暫停面授課14天，此舉令眾多補習社及教育中必須即時暫停營業，財政狀況百上加斤，恐會陸續掀起一輪倒閉潮。

確診患者在潛伏期曾到過的補習社、教育中心、泳池及運動場名單（持續更新）：

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疫情下教育業營運艱難

教育中心聯盟發起人之一任偉豪表示在政府下令停業期間，多間補習社及教育中心重回今年1月至6月中的零收入狀態，而此前已經有約3成的教育中心受疫情影響結業。任先生認為這次復課不足一個月便再度停課，家長比起以往必定更加有所警戒，紛紛避免讓學童前往補習場所。

「假若政府要求教育業全面停止營運不多於兩星期，補習社或許能從拖延繳交租金及人事調動著手，勉強堅持不結業。但倘若須停運多於兩星期，根據該聯盟早前的統計，將會有多於9成的補習社因為資金周轉不來而面臨倒閉。」他說。

任先生續指，以年紀小的學童作服務對象的教育中心將更難經營，因為家長對年幼學童的狀況更敏感，而大部分以遊戲小組(Playgroup)方式營運的教育中心亦都因疫情而相繼倒閉。反而以中學生為服務對象的教育中心相對不受影響，因為中學生上課的必要性較小學生的高，例如面臨文憑試等重要的考試，故中學生較大可能會在停運期過後繼續前往教育中心上課。

他預期將來必定會有更多結業情況出現，這視乎家長對抗疫的信心和警覺程度，如果對疫情不抱正面態度，家長可能會暫停參與所有教育中心的課程，加劇教育業的倒閉潮。另外，疫情情況會否持續惡化以及政府適時作出的政策亦會影響教育業的命運。

政府資助成效存疑

任先生亦提到政府對已註冊的教育中心發放4萬元保就業資助，但有約3成的教育中心仍未收到資助，反映政府財政工作的進展緩慢。「曾經停業1個月的12類表列處所獲派政府8萬元資助，但教育業停運時間長達5至6個月，僅4萬元的資助與正面臨的損失不平衡，大部分補習社一個月開支已經達13萬元，資助佔其營運開支不到十份之一。」

他又指出，在收緊防疫安排中，12類表列處所只須停運7日，而教育業則須停擺兩星期，政府對於不同業界的處理手法疑有所不公。

無論教育中心的規模大或小，政府發放的資助金額都一致訂為4萬元，對於較大型的教育中心，相比之下較沒好處。由於小型補習社多數是由自僱人士營運，他們沒有向強積金計劃供款，故保就業計劃對小型教育中心成效亦有限。而一些沒有持有牌照的補習社亦未能獲發放資助，任先生恐怕疫情過後教育業只會剩下大財團屹立。

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