新冠肺炎｜增149宗個案破單日紀錄　145宗屬本地感染近半曾去聚會

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，衞生防護中心公布，今日（30日）單日增149宗確診個再創新高，是連續第9日錄得過百宗確診個案，全港累計錄3,152宗確診個案。 新個案當中有145宗屬本地感染，當中61宗源頭未明，有84宗與之前個案有關連，72宗個案患者報稱曾與家人或朋友聚會。院舍方面，早前爆疫的屯門康和護老中心再增1人確診，順寧道的敬福護理院昨日（29日）初步確診的一人已確診。 另外，上水屠房早前初確診的兩名員工亦確診，今日再增3宗初步確診個案，結果有待覆檢。

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新增的149宗確診個案當中，有145宗均屬本地感染個案，其中61宗源頭未明，有84宗與之前個案相關，有72宗個案患者曾與親友聚會。

早前已有群組的屯門的富臨酒家群組增一人確診（編號：3013），院舍方面，兩間院舍有新確診個案，其中已爆疫的屯門康和護老中心再增一人確診（編號：3090），深水埗區順寧道敬福護理院昨日有一宗初步確診個案，今日已確診（編號：3068）。

上水屠房接連錄得個案，衞生防護中心稱，昨日初步確診的兩人今日已確診（編號：3069、3149），另外再多三名人員初步確診，職責是運送的司機及文職，結果待覆檢及公布。的士司機方面，運輸署的大型檢測計劃發現多一名的士司機確診（編號：3005），另有一名的士司機因身體不適，自行求醫後確診（編號：3096）。

增三海員確診 其中兩人原本在染疫船上隔離

輸入個案方面有4宗，當中3人是印度抵港的海員，其中兩人在早前因同船有人染疫，需在香港水域留船隔離的人士，餘下一人是來自菲律賓的機組服務人員。