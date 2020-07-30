新冠肺炎｜市民跪地吃飯　徐德義拒道歉：有選擇唔會揀呢啲地方食

本港新冠肺炎疫情嚴峻，全日禁堂食令怨聲載道。港府今日（30日）政策大逆轉，宣布明日起恢復日間堂食，每桌限坐二人，餐飲處所只能「半滿」。食物及衞生局副局長徐德義今日出席記者會時，至少10度被追問，會否為市民帶來不便而致歉時，一律迴避。徐稱，外國都有全日禁堂食令安排，但港府了解措施為市民帶來不便後，已恢復日間堂食，「係適時盡快回應」。徐又被問到對昨日有市民要跪地用餐有何感受，他承認情況是非常之不理想，「明白有選擇唔會揀呢啲地方食飯」。

巿民手持雨傘，在荃灣一個公園食午飯。（羅國輝攝）

食物及衞生局副局長徐德義表示，政府在本月15日落實新規例，首次禁止晚市堂食，之後因應疫情嚴峻，確診個案高企，政府認為有需要收緊措施，參考外國例子，各地都有收緊飲食措施，例如禁止堂食，或關閉餐飲處所，基於種種考慮，政府於本月19日決定全日禁止堂食。

徐續指，昨日首日推出禁堂食令後，明白對市民，尤其上班人士、沒有適當進食安排的人士帶來不便及困難，政府對此理解，知道需要盡快採取另一種安排，有適當環境進食，因此決定明日恢復日間堂食，強調：「係適時盡快回應有需要人士嘅困難，可以加大抗疫力度之餘，又幫到有需要市民嘅不便。」

市民跪地吃飯 徐：係非常之唔理想

昨日有市民被拍到跪在地上吃飯，徐德義被問到看過照片後有何感受時，他稱看到不少影像，認為「係非常之唔理想，如果市民有機會選擇，唔會揀去呢啲地方進食」，因此當局修正、改良，明日恢復准日間堂食，讓市可以於適當地點舒服用餐。

徐在記者會上多次被問到會否就政策不當致歉，徐一直迴避拒道歉，只重申明白市民困難及不便，政府已盡快讓市民有選擇，到適當地方進食，說罷就轉身離開記者會場地。

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