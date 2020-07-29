新冠肺炎｜上水屠房累計7人染疫　食環署安排所有持份者進行檢測

新冠肺炎疫情持續，今日（29日）為連續第8日錄得過百宗確診個案。上水屠房今日再多兩名工人初步確診，現時屠房累計有5宗確診及2宗初步確診個案。 該兩名初步確診的工人負責欄區牲口雜項工作，最後上班日期分別為上周五（24日）及周一（27日）。食環署安排檢測承辦商今、明兩日到屠房取回所有進出屠房的持份者的深喉唾液樣本，並盡快完成檢測。

上水屠房累計有5宗確診個案，及2宗初步確診個案。（資料圖片）

上水屠房新增兩名工人初步確診，屠房的持份者較早前主動自費聘請私人醫療機構為其僱員進行病毒檢測，二人昨日及今日分別接獲通知其測試結果呈初步陽性反應。他們的最後上班日期分別為7月24日及27日。上水屠房已即時向衞生防護中心呈報有關個案，並立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，亦已提醒所有工作人員，若身體感到不適，必須及早求醫及不應上班。

至於之前的3宗初步確診個案亦轉為確診，即現時屠房累計有5宗確診個案，及2宗初步確診個案。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

今、明兩日取回屠房人員樣本作檢測

食環署指，鑑於上水屠房近日出現數宗確診個案，會為所有進出屠房的持份者，包括營運者、入口商、買手及運輸公司安排病毒檢測。檢測承辦商（Prenetics Limited）今、明兩日到屠房取回所有進出屠房的持份者的深喉唾液樣本，並隨即展開檢測工作，務求盡快完成檢測。為進一步保障在欄區工作的員工的健康與安全，除要求各員工在屠房範圍佩戴口罩及增加社交距離外，上水屠房亦為所有在欄區工作的員工每日額外派發保護衣以加強防護。

食環署強調，市民無須擔心屠房屠宰的肉類的食用安全。根據世衞的意見，人類不大可能從食物感染新冠病毒，市民不大可能透過屠房屠宰的鮮肉染病。食物安全中心提醒市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，包括處理生熟食物前後洗淨雙手、生肉及內臟要與熟食分開處理、徹底煮熟食物、避免食用生或未經煮熟的動物等，以保障食物安全。