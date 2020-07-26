新冠肺炎｜上水屠房三人中招　惹食豬肉感染憂慮　徐德義：没實證

本港新冠肺炎疫情嚴峻，上水屠房新增3宗初步確診個案，食物及衞生局副局長徐德義今日（26日）表示，有患者負責從豬欄將豬隻送到屠宰線，不會接觸肉類；另外一人是鮮豬買手，工作範圍內沒有接觸。外界關注市民會否因食豬肉而受感染，徐德義指出，暫時未有科學實證能證明新冠病毒透過進食食物而染疫。

上水屠房一名職員初步確診，據悉患者負責趕豬工作。（資料圖片）

徐德義今日在記者會上指出，據初步資料顯示，上水屠房三名初步確診人士，其中兩人負責從豬欄將豬隻送到屠宰線，不會接觸肉類；另一人是鮮豬買手，工作範圍內沒有接觸，三人之中有一人的大廈有確診個案，至於有指有屠房職員圍埋食煙、聚集或聚賭，徐稱當局暫未有相關資料。

徐：豬肉要煮熟才食

徐德義續指，屠房每日都有清潔安排，雖然可能會共用設施，但當局已安排消毒。如衞生署衞生防護中心有防疫及消毒方面意見，相信上水屠房方面會遵守。他又強調，三人的工作環境與屠宰無關，暫時未有科學實證，透過進食食物會染疫，而食安中心一直有提醒公眾，肉類一定要煮熟才可進食。至於會否影響屠場運作，徐德義表示，香港共有兩個屠埸，過往曾出現暫時關閉其中一間的情況，因此相信活豬仍能維持穩定供應。

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