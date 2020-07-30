男女比例繼續失衡千女對838男　港女初婚年齡中位數逼近30大關

本港女多男少失衡情況持續。根據政府統計處新一份《香港的女性及男性—主要統計數字》報告顯示，本港性別比率持續下跌，由2016年每1,000名女性相對852位男性，下跌至2019年每1,000名女性相對838位男性。婚姻狀況方面，去年錄得逾2.1萬宗離婚判令，喪偶、離婚、分居的比率有上升趨勢，女性由2016年的15.5%增至今年16.7%，男性則由5.6%增至6.2%。至於港男港女亦傾向遲婚，去年女性初婚年齡中位數已推遲至29.9歲，逼近30歲大關；男性初婚年齡中位數則為31.6歲。

本港女多男少失衡情況持續，由2016年每1,000名女性相對852位男性，下跌至2019年每1,000名女性相對838位男性。（資料圖片）

根據政府統計處最新《香港的女性及男性—主要統計數字》報告，過去30年間，性別比率持續下降，由1991年的每千位女性相對1044位男性，下降至2019年每千位女性相對838位男性。

自1996年起，在20- 39歲年齡組別的女性人口一般較男性為多 ; 自2001年起，在40-44歲年齡組別的女性人口亦較男性為多。報告分析，原因是大量中國內地女性單程通行證持有人來港與丈夫團聚，以及為數不少的女性外籍家庭傭工來港工作。

至於本港婚姻狀況，自1991年起，已婚女性及男性數目均有所增加。2019年，15歲及以上已婚女性數目為約202萬，已婚男性人數為約183萬，相比2018年兩者均上升1.5%。

至於港男港女傾向遲婚，去年女性初婚中位數已推遲至29.9歲，男性則為31.6歲。（資料圖片）

2019年離婚宗數續升至2.1萬宗

離婚數字亦繼續攀升。據法庭數字，2019年有21,157宗離婚判令，比前年20,321宗上升4.11%。喪偶、離婚、分居的比率有上升趨勢，女性由2016年的15.5%增至今年16.7%，男性則由5.6%增至6.2%。報告分析，其中部分原因可能與女性壽命較長，以及男性離婚或分居人士的再婚率較高。

隨着越來越多女性及男性接受教育的時間增長，以及較遲才投身社會工作，兩性的初婚年齡中位數自1991年起均穩步上升。2019年女性初婚年齡中位數為29.9歲；男性初婚年齡中位數則為31.6歲。另外，女性繼續延遲生育，首次生育年齡中位數為31.9歲，而1991年時是28.1歲。

至於15歲及以上從未結婚的人數，2019年為約191萬人，比2018年約194萬人輕微下跌1.7%。