新冠肺炎｜患者住所全覽　順利紀律部隊宿舍增3人染疫　天璽上榜

本港新冠肺炎第三波疫情持續，衞生署周四（30日）公布本周三（29日）錄得149宗確診個案，為連續第9日有過百宗確診個案，並再創單日新高。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，當中觀塘及九龍城分別錄得多宗確診個案。 有3名患者報稱居於順利紀律部隊宿舍 ，分別為個案編號第3016、3017及3150；葵馥苑樂葵閣亦增一宗無源頭個案，該處為消防處宿舍。 此外，亦有患者居於九龍站上蓋豪宅天璽慧鑽璽，為該屋苑首次上榜。

衞生署衞生防護中心晚上公布，截至周三（29日）凌晨的24小時內，新增149宗確診個案，當中4宗為輸入個案，至今本港累計3,152宗個案。

觀塘區新增18宗確診個案，當中有3名患者報稱居於順利紀律部隊宿舍5 座，分別是一名13歲女患者（個案編號第3016號）、一名31歲女患者（個案編號第3017號）及一名16歲男患者（個案編號第3150號）。

早前亦有一名確診消防員居於順利紀律部隊宿舍5座（個案編號第2496號），為青衣南消防局人員，同座有另一患者、第2494號的49歲女子，她與第3016號曾都到過東港城 Mee… Lemongrass。

此外，同為紀律部隊宿舍葵馥苑樂葵閣亦新增一名患者，為51歲男患者（個案編號第3117號），他為無源頭個案。樂葵閣屬消防處人員宿舍。

曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單（7月29日確診、7月30日報告個案）：

黃埔花園增1名無源頭個案

九龍城區亦新增16宗確診個案，包括土瓜灣臨海住宅翔龍灣，患者為一名51歲男子（第3119號個案）；黃埔花園亦新增一名患者，為一名56歲男子（個案編第3025號），他居於百合苑9期2座，屬無源頭個案。此外，有4人報稱居於大龍樓，分別為一名3歲女童（個案編第3007號）、一名63歲女患者（個案編第3010號）、一名64男患者（個案編第3011號）及一名10歲男童（個案編第3012號）。

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碧堤半島住戶確診 7月10日發病

此外，一名65歲男患者居於深井碧堤半島 7座（個案編號第3005號），他在7月10日發病，為無源頭個案。一名36歲男患者（個案編號第3057號），居於港鐵九龍站上蓋天璽慧鑽璽，他無病徵，並屬無源頭個案。大角嘴港灣豪庭亦多一名31歲男患者（個案編號第3102號）。

屯門富臨群組增1人 居於觀塘晨光大廈

屯門富臨群組今日新增一名患者，為一名60歲男人（個案編號第3013號），他居於觀塘晨光大廈，於7月15日發病。此外，上水屠房群組今日確診者之一，為一名39歲男患者（個案編號第3149號），居在粉嶺華明邨禮明樓。

清水灣半島8座​亦多一名患者確診，為一名33歲男患者（個案編號第3131號），屬堅城（梁氏）建築有限公司群組。此前亦有一名3歲男童（個案編號第2478號）居於清水灣半島8座，他亦為堅城（梁氏）建築群組相關的患者，富寧花園6座一對年長夫婦與男童有關連。

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