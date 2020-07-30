新冠肺炎｜個案創新高　許樹昌：數字波動不用擔心　下月底或緩和

新冠肺炎繼續在港爆發，今天（30日）單日有149宗確診個案，是疫症爆發半年多來的新高。 確診數字在周二及周三一度「回落」至110多宗水平，但今天卻又突然增至140多宗，更創下新紀錄，政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，只是一天半天的變化，毋須擔心。他又引述港大醫學院公共衛生學院教授高本恩的估算，指疫情到8月底有望緩和。 而醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則認為，確診數字十分波動，根據過往三周數字去看，可見疫情仍未脫離上升的軌道。他認為本港檢測量嚴重滯後，致使源頭不明的確診者比例較高，社區爆發亦持續。

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許樹昌表示，數字波動只是一天半天的變化，毋須擔心，他又引述港大醫學院公共衛生學院教授高本恩的估算，指疫情到8月底有望緩和。

梁子超就指，確診數字十分波動，不可單看其中一天的數字去評估疫情，而根據過往三周數字去看，可見疫情仍未脫離上升的軌道。他認為現時數學模型都未有效推斷到疫情發展，因為檢測滯後問題嚴重，令模型都變得不可靠，「有病徵患者頭三日傳染力高，但拖幾日先驗到，對截斷傳播大打折扣。」

本港今天（30日）單日有149宗確診個案，是疫情爆發半年多來的新高。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，只是一天半天的變化，毋須擔心。（資料圖片）

檢測滯後致源頭不明個案比例高

他指出，若檢測量滯後，這些患者就會繼續傳染他人，「如果隔離唔切患者，家人都會繼續帶病毒入社區，如果佢家人在醫院、院舍工作，就不斷有爆發。」他稱，檢測滯後亦影響到追蹤問題，致令現時源頭不明個案比例仍高，「而家場火擴散速度快過撲火，係救唔到！」

梁子超認為，若情況持續，市民及本港經濟都難以承受，建議政府再壓縮檢測時間，例如政府化驗所及私營化驗所都可以混合樣本檢測，「例如5至10個樣本去驗，如果有陽性先再驗，就可以加快流程。」