香港電台不獲邀製作七一升旗禮及酒會　回歸後首次　改聘用TVB

香港電台近期捲入政治風波，屢次被投訴節目偏頗及反政府。《香港01》接獲消息指港台今年不獲政府邀請製作七一升旗禮及酒會儀式。港台發言人證實消息，不過政府發言則稱，決定是由於今年基本法推行30周年，公民教育委員會聯同香港青年聯會製作一系列活動及節目，包括七一升旗禮及酒會儀式，而無綫電視（TVB）為今次節目製作承辦商。

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消息：政府未來活動收回港台製作權

香港自1997年回歸後，每年的7月1日均會在金紫荊廣場舉行升旗禮，及在會展舉行慶祝酒會。據悉，過去多年的七一升旗禮及酒會儀式由港台的一般節目組、公共事務組及教育電視部輪流製作。

消息透露，決定同由於港台近期表現「唔好」，所以政府決定「七一唔畀佢做」，更揚言未來或會有更多活動或節目會收回製作權。

港台今年不獲政府邀請製作七一升旗禮及酒會儀式，令人聯想到近日港台風波，包括商經局成立新的專責小組檢討港台管治、《頭條新聞》被通訊局警告、副廣播處長陳敏娟請辭等。

▼2019七一升旗禮及酒會▼

港台證實未獲邀製作 只負責分發訊號

《香港01》向港台查詢事件，港台發言人證實消息，指今年未獲邀參與七一升旗禮及酒會儀式的製作，但一如往常會負責分發訊號予本地電視台及新聞處。至於政府通知日期等則未能回覆。

有了解事件的人士指，政府過去5月會與港台談及細節，「今年冇搵我哋，都冇講點解唔邀請我哋做。」

香港電台捲入連番爭議。（資料圖片 / 高仲明攝）

政府：青聯製作 聘用TVB

政府發言人則指，因本年度為基本法推行30周年，公民教育委員會聯同香港青年聯會將製作及推行一系列節目及活動以推廣基本法，其中包括於本年7月1日舉行的官方升旗儀式暨慶祝酒會活動，並為系列活動的序幕。而無綫電視（TVB）為青聯聘用的節目製作承辦商，協助提供活動的場地佈置及節目製作、轉播等服務。

何時通知港台今次安排？發言人指，民政事務總署過去會5月初舉辦籌備會議，但今年因疫情影響，故安排在6月初才落實，遂於本年6月5日通知相關部門及機構出席籌備會議時，同步通知香港電台有關安排。