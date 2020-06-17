港台專責小組遭質疑閉門造車　商經局：會考慮不同持份者意見

港台風波未了，商經局在上月28日成立專責小組檢討香港電台的管治及管理。資訊科技界議會莫乃光今日（17日）在立法會質疑，小組成員不包括廣播處長或任何港台員工，令人憂慮小組會閉門造車，要求交待有任何機制可以確保小組可以公正、及具透明度，另不會影響港台的編輯自主。 商經局透過書面回覆指，專責小組不參與港台的編緝決定，檢討過程中小組會考慮港台的運作需要，及不同持份者的意見。

政府於5月28日成立專責小組檢討香港電台的管治及管理。（資料圖片 / 羅國輝攝）

商經局於5月28日宣布成立的專責小組，檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜；檢視港台報行審計報告各項建議的進度；檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式。不過，未有港台職員獲邀加入小組。

莫乃光在今日在立法會表示，小組成員不包括廣播處長或任何港台員工代表，檢討工作欠缺公眾參與，甚至有市民憂慮小組會閉門造車。他向商經局質詢，如果確保小組可以公正、及具透明度，另不會影響港台的編輯自主。

廣播處長梁家榮未央獲邀加入專責小組。（資料圖片 / 羅國輝攝 )

無計劃改變港台的政府部門身份

商經局以書面回覆指，小組只會按確保港台人力和資源調配按《香港電台約章》的工作範疇提供服務等，同時已清楚表明專責小組的成員不會參與任何港台節目製作或編輯決定，而港台則已表示會全力配合有關工作，提供所需協助。

局方又重申，政府現階段無計劃改變港台作為政府部門的身份或現行的撥款機制，認為港台一直有按照既定程序獲得足夠資源提供服務。

至於新廣播大樓方面，政府則一直以聯用大樓的方案積極推展新廣播大樓工程，並在建築署協助下，港台正和有意參與共用聯用大樓的部門就各自對設施的要求、項目設計及規劃進行磋商。