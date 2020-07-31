新冠肺炎｜新增121宗確診　亞皆老街Star Global直銷公司11人染疫

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（31日）公布，昨日（30日）新增121宗確診個案， 當中有3宗屬輸入個案，連續十日有逾百宗確診，累計確診個案共3273宗。 張竹君表示，今日新增個案有62宗為與群組個案有關連的，當中48宗都是一些家庭群組、朋友聚會群組。 其中辦公室爆疫方面，在旺角亞皆老街怡安閣直銷公司Star Global爆疫，現再增加至6宗確診，及有至少5宗初步確診個案，該公司有直銷活動賣紅酒、化妝品，地庫可容納100人，做直銷培訓二作，警方會追蹤工作人員安排檢疫。

Star Global地庫可容納百人做直銷培訓

新增的121宗個案，有62宗為與群組個案有關連的，當中48宗都是一些家庭群組、朋友聚會群組，屯門康和護老中心再增3宗確診。旺角雅蘭中心稻香群組增1宗；運房局與的士司機檢測計劃中發現1宗確診；新城電台群組再增2 宗至共8宗。

堅城（梁氏）建築群組增1宗個案，7月28日送檢疫中心後確診，位於創紀之城11樓辦公室，一名同幢負責清潔洗手間的清潔工確診。

在旺角亞皆老街怡安閣的直銷公司star global爆疫，原本有2宗確診個案#2546、#3102，現再增加4宗包括#3154、#3165、#3205、#3224，及有至少5宗初步確診個案，該公司有直銷活動賣紅酒、化妝品，地庫可容納100人，做直銷培訓二作，警方會追蹤工作人員安排檢疫。

張竹君補充，該直銷公司由7月24日開始清潔消毒暫時關閉，惟於7月27日，有20多人到太子一大廈受訓。個別個案有一齊用膳，需調查傳播途徑。被問到培訓的傳播風險，張竹君指要視乎環境空氣、人數、有無戴口罩等，現時爆發多個案，都擔心有傳播風險，會有追蹤工作。

3宗輸入個案，包括由菲律賓抵港外傭、印度返港海員、墨西哥回港商人。

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