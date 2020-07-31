新冠肺炎｜日間禁堂食令撤回　地盤工促政府道歉：係對市民尊重

政府本周三（29日）實施全面禁堂食後，導致不少打工仔要日曬雨淋露天吃午餐，政府昨日終宣布撤回日間禁堂食令，今日打工仔可入食肆午餐。有地盤職職員表示，過去兩日午飯時間在地盤附近食飯，即使環境欠佳，「食沙塵都無計」，今日選擇堂食較為方便，「可以嘆下冷氣。」 另有地盤工人認為，政府推行有關措施倉猝，及早修正值得肯定，惟欠市民一個道歉，「（道歉）係對市民嘅尊重。」

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全面禁堂食令實施兩日後，政府昨日以理解市民難處，今日起回復至原本禁堂食安排，即食肆由傍晚6時至翌日清晨5時禁止堂食，其餘時間則可，惟每枱人數上限減半至2人。

公司環境迫 用膳反而不便

今日中午時份，在金鐘附近的食肆重開堂食，有在附近寫字樓工作的白領選擇到餐廳用膳，市民鄭先生是其中之一。他表示，一直習慣出外午膳，「出嚟唞下氣，唔使成日留係公司」，惟過去這兩日因禁令而留在公司吃外賣。

他形容公司環境狹窄，但同事人數多，「好逼，令到大家聚埋一齊食飯，傳播風險仲高，出去食反而仲少人。」至於會否要求政府道歉，他就表示無意見。

另一位在附近任文職的梁先生表示，在疫情下，一直買外賣回公司進食，以策安全，故過去兩日實施的全日禁堂食令對其影響不大。不過，他批評政府政策朝令夕改，推出前未有深思熟慮，做法兒嬉，「（政府）真係無為人著想，可能佢無見過地盤工情況。」

食物及衛生局副局長徐德義昨日在記者會上堅拒道歉。他指，對此感到失望，認為道歉是讓市民知道官員有聆聽民意，「不過都咩期望過。」

在海富中心的餐廳重開日間堂食。（胡家欣攝）

地盤工重返堂食 ：有安樂茶飯

恢復日間堂食，對在戶外工作打工仔是喜訊。有兩位在地盤工人均在午飯時轉回堂食，其中黃先生指堂食較舒服，「可以嘆下冷氣。」他指，過去兩日午飯時間在地盤附近食飯，即使環境欠佳，「食沙塵都無計。」另一位地盤工人阿傑表示，過去兩日在公園及街上食飯，今日終於有安樂茶飯。他批評政府措施擾民，推行過急，未有考慮實際情況，但及早修正值得肯定，「唔係後知後覺啦。」不過，政府官員拒為失誤措拖道歉，他就直言「點會道歉呀」，但作為市民固然要求政府道歉，「係對市民嘅尊重。」