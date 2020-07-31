新冠肺炎︱限聚令四個月共罰款1451次檢控15人次　均由警方發出

第三波新冠肺炎疫情持續，限聚令、口罩令，以及餐飲業和表列處所經營的相關規例延長生效。限聚令生效四個多月以來，直至昨天（30 日），政府七個部門的巡查次數有約27.5萬，發出1,451次定額罰款告票，檢控了15人次，告票和檢控均由警方作發出。 這四項規例之中，就餐飲業處所違例的檢控數字最高，達471次，主要由食物環境衞生署發出檢控，多個部門巡查餐飲業處所次數約有24萬次。

在葵涌有長者違反限聚令遭票控。（資料圖片／林振華攝）

限聚令罰款及檢控均有警方發出

第三波新冠肺炎疫情持續，限聚令、口罩令，以及餐飲業和表列處所經營的相關規例延長生效。限聚令，即《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G 章）生效四個多月以來，直至昨天（30 日），政府七個部門的巡查次數逾27.5萬，發出了2.2萬多次勸喻，發出1,451次定額罰款告票，檢控15人次，全部都是由警方發出定額罰款告票和檢控，在衞生署等七個部門之中位於榜首。

限聚令在7月29日起進一步收緊，由目前4人收緊至上限2人。 （歐嘉樂攝）

餐飲處所主要由食環署檢控

有關餐飲業和表列處所的規管，即《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F 章）實施至昨天，食物環境衞生署、警方等四個部門巡查餐飲業處所次數超過24萬次，作出了4,980次勸喻，四項規例之中，就餐飲業處所違例的檢控數字最高，達471次，主要由食物環境衞生署發出檢控，佔當中的451次。

表列處所方面，多個部門巡查逾1.8萬次，作出206次勸喻，警方作出了12次檢控，其他部門則未有檢控。

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口罩令檢控十人

實施了約兩星期的口罩令，即《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I 章），食物環境衞生署和警方共發出了34次定額罰款告票，檢控10人。政府七個部門就口罩令的巡查次數達10萬次，發出了總共1,738次勸喻。