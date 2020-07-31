新冠肺炎｜如遇颱風或惡劣天氣　鯉魚門度假村病人或送回東區醫院

新冠肺炎疫情持續，公立醫院隔離病床爆滿，昨天已有約162名康復中的病人轉送到鯉魚門公園及度假村社區隔離設施。 近日天氣轉差，夏天亦是打風季節，醫院管理局指，鯉魚門設施的建築結構一般能抵禦強風及惡劣天氣，但如在惡劣的天氣下遇上緊急情況，會將受影響的病人安置在設施內安全的地方；如有進一步需要，職員會尋求鄰近的東區醫院協助。 東區醫院表示，病人會由消防處救護車從社區隔離設施直接送往該院的專科門診大樓，經指定路線進入特定樓層診所的候診大堂暫待，直至天氣情況許可，再安排送回社區隔離設施。

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東區尤德夫人那打素醫院發言人表示，鯉魚門公園及度假村社區隔離設施的建築結構，一般能抵禦強風及惡劣天氣，但醫院管理局仍會制定緊急應變方案，以備不時之需。如在惡劣的天氣下遇上緊急情況，鯉魚門公園及度假村社區隔離設施的當值職員會啟動應變計劃，將受影響的病人安置在設施內安全的地方；如有進一步需要，職員會尋求鄰近的東區醫院協助。

發言人稱，在有需要的情況下，病人會由消防處救護車從社區隔離設施直接送往本院的專科門診大樓，經指定路線進入特定樓層診所的候診大堂暫待，直至天氣情況許可，再安排送回社區隔離設施。病人全程需要配戴外科口罩，職員進出時亦要穿戴合適規格的防護裝備，有關樓層亦設有獨立指定洗手間供病人使用。

發言人指，該院專科門診大樓屬一座獨立於其他醫院臨床設施的大樓，一般在颱風暴雨等惡劣天氣下，大樓的門診服務會停止。大樓內每層的診所設有獨立空調系統。院方會依從既定的感染控制指引作風險評估及實施分隔措施。當有關病人撤離專科門診大樓後，醫院會在大樓進行徹底清潔及消毒，才會恢復專科門診服務。

醫管局指，如遇惡劣天氣，鯉魚門社區隔離設施的病人或需送到東區醫院。 （資料圖片）

衞生署回覆指，現時鯉魚門公園及度假村內已無接受檢疫的人士，場地已轉交醫管局管理。