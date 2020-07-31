新冠肺炎｜恢復午市堂食　食肆人流稀疏　餐廳東主：好驚做唔住

本港新冠肺炎第三波疫情肆虐，持續第10日確診數字破百。政府周三（29日）收緊防疫措施，食肆全日禁堂食，惟實施後打工仔踎街食飯，非常淒酸、狼狽。全城狠批禁堂食令，政府於昨日終跪低宣布「解禁」，今日（31日）起恢復於早午堂食服務。 不過記者今午巡視食肆，發現解禁後，堂食人數沒有反彈，部份食肆人流依然稀少，有食肆負責人坦言：「好驚做唔住呀！」

高先生指，禁堂食首天，看到港人需在街頭用膳，感到非常痛心。（倪禮碧攝）

東廣場一米線店負責人高先生指，近日生意額大減一半，縱使今日恢復早午間堂食，惟生意反而更差，「其實呢排工商區都少咗好多人返工，啲單自然少咗。」他續指，雖有人下外賣單，不過外賣平台需每張單抽3成佣，「我哋平時一日邊到賺到3成。有時啲單仲要冇人接，今日就有張單本身係送上聯合醫院畀啲姑娘，但係冇人接單，最後我要搵同事搭的士送上去。」

高先生表示，禁堂食首天，看到港人需在街頭用膳，感到非常痛心，「有個幫我哋送完外賣嘅人都係買完碗麵，踎係後巷食，好慘呀！衛生情況都差啦！」他得悉附近教會有開放予有需要人士入內膳，亦特意將其宣傳單張貼在店面。「幫到人都幫到自己，早兩日有啲客買完外賣冇位食，都專登帶埋佢哋上教會。」

另一間位於協和街的食肆負責人呂先生就指，近日店舖生意慘淡，員工都需要輪流放假，至今日恢復堂食，人流才比早兩天多，更坦言「好驚做唔住呀！」。