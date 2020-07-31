新冠肺炎｜食肆重開堂食　市民刻意選中疫餐廳進食：中過招先少人

食肆全日堂食禁令實施兩日後，政府決定今日（31日）重開早、午市堂食。今日記者到旺角巡視，街上陰雨連綿，但亦不再見市民「雨水撈飯」慘況，市民紛紛在午膳時間到餐廳用膳。 有市民無懼疫情，到曾有食客中招餐廳午膳，認為「中過招先少人嘛」，並批評政府日前禁堂食措施擾民，讓市民如「流浪狗」般在街上用膳；亦有市民認為政府禁堂食令，應貫徹始終，重開堂食決定草率。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

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政府宣布今日起，食肆可恢復早上5時至傍晚6時日間堂食服務，但規定餐廳1枱最多坐2人，入座人數最多為座位總數五成。

食客：在街用餐如「流浪狗」 曾「中招」食肆人少更安全

一間粉麵店食客曾先生表示，他習慣每日都外出午餐，但政府日前全日禁堂食，讓他只能在家煮食，對此感到麻煩。他又批評政府，未有考慮一般「打工仔」處境，當街食飯「形象好肉酸，好似流浪狗咁」。曾先生又指政府開放社區中心讓市民用餐無實際用處，認為和堂食無分別，而且「好多人唔就腳㗎嘛，拎嘢食拎過去凍晒啦！」

被問及會否擔心因在外用餐而染疫，曾先生稱自己會一直佩戴口罩，與人保持距離，且每枱食客最多只有2人，防疫措施充足。曾先生更稱，因為知道剛才用餐的食肆曾有食客「中招」才光顧，因認為曾「中招」食肆人流更少，而且亦有加強消毒，相比其他食肆會更安全。

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市民：重開堂食決定草率 「人命係最重要」

全日禁堂食令雖收到不少反對聲音，但亦有市民認為政府重開堂食決定草率。另一位茶餐廳食客曾先生則認為，禁堂食令應「話咗7日就7日」，政府不應「轉軚」。

曾先生稱，禁堂食初衷是為防疫，「人命最重要」，室外環境較空曠，比室內用餐更安全。他指自己日前上班也是「攞住個麵喺街食」，雖然麻煩亦可以理解。但他亦質疑政府開放社區中心予市民用膳決定，認為「咁樣係危險咗」，全日禁堂食令維持7日，貫徹始終才是理想做法。