新冠肺炎｜首日重開堂食　食肆稱場面冷清：撐得一日得一日

新冠肺炎疫情持續，政府早前要求食肆全日禁堂食，惟措施引來社會爭議， 之後決定今日（31日）起，重新開放早餐及午市堂食。 尖沙咀有食肆指出，雖然重開堂食，但因應疫情，不少人自行帶飯，生意急跌，「宜家限制兩人（一枱），好多人乾脆唔出嚟。」她又指，雖然餐廳蝕錢，但為了伙記們的生計，仍然要開門做生意。

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尖沙咀樂道一間餐廳負責人寧女士說，今日生意急跌，場面冷清，平日生意幾乎靠午膳時間撐起，但現時附近不少打工仔自行帶飯，在早餐及午餐時段，已比平時少2,000至3,000元生意，「宜家限制兩人（一枱），好多人乾脆唔出嚟。」

她明言，如今餐廳必定蝕錢，但為了伙記們的生計，仍然要開門做生意，「要撐住班伙記⋯⋯做幾千蚊生意，夠伙記出糧就算，老闆係唔係都會蝕舖租，蝕少少冷氣、水電費⋯⋯等班伙記有份工、有糧出。」

她說，餐廳至今已營運三至四年，現時推出「堂食九折，外賣八折」優惠，但若生意繼續慘淡，老闆只能無奈結業。她又指，不想埋怨政府，但希望疫情盡快過去，「撐得一日得一日。」

食肆今日日間可重開堂食，寧女士工作的餐廳推出「堂食九折，外賣八折」優惠。（王潔恩攝）

灣仔食肆：回復兩日前的生意水平

灣仔食肆負責人李女士表示，早上至中午時段，有約30名食客光顧，回復兩日前的生意水平。她指，過去兩日以外賣為主，未有統計生意額，但認為恢復日間堂食必然較為理想，有較多客人光顧。

她認為，政府早前推出全日禁堂食措施，引起社會反彈，反映政府不理解民情，亦未有深思熟慮，直言這兩日港人好可憐，工作過後不能夠舒服吃一頓飯。對於政府是否需要為此道歉，她認為沒有所謂，坦言只希望疫情盡快完結，目前每月繳交近10萬元租金，至今已倒貼10多萬元，惟在灣仔經營有約30年，不捨得放手，只盼守住老字號招牌。