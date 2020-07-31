童黨欺凌｜上水13歲女童被指講是非被摑18巴　男女少年認罪候判

早前網上流傳一名13歲女童遭一名少女掌摑18下的片段，並見女童跌倒後續遭少年打頭，警方事後拘捕兩名少年男女，並控以他們襲擊罪名，該兩名男女今(31日)在粉嶺法院承認罪名，並指事主「講是非」及「爛口」，才出手打她。裁判官把案押後至8月21日判刑，以候被告教導所、勞教中心及更生中心等報告後判刑，兩名被告須還柙。

兩名被告分別為16歲姓林的男被告，及15歲的女被告，他們承認今年6月29日，在上水祥龍圍邨呈祥樓外襲擊13歲女童X。

女被告指事主爛口講她壞話

控方案情指，事主與女被告是朋友，案發當日女被告指事主「爛口」說她壞話，之後男被告亦出現，並連同女被告與事主爭執，期間打了事主的面及頭18下。事主父親得悉後報警。

女被告被捕後向警員稱事主講是非，故出手打她。事主的頭及臉紅腫並有觸痛。

男被告稱為朋友出頭

辯方指男被告為朋友出頭，現已知錯並承諾不會再犯，他的教會朋友亦撰寫給法庭指，男被告因入了「壞中學」而誤交損友；女被告則在其親撰的求情信稱，因一時衝動而犯案，事前並無預謀，她已報讀職業訓練局的美容課程。律師又指女被告未滿16歲，申請轉交少年庭處理判刑，獲蘇官批准。

案件編號：FLCC1497/2020