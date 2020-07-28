童黨欺凌│上水祥龍圍邨少女被摑案　社署已接觸受害女童了解需要

近日網上瘋傳片段，揭發上月底上水祥龍圍邨發生童黨欺凌事件。片中可見兩名年青男女不停掌摑一名少女，更加不足一分鐘入合共掌摑至少18巴，而警方日前拘捕一名15歲少女及一名16歲男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害罪。有區議員指出，過往亦有街坊反映清河邨一帶出現童黨問題，而疫情之下年輕人或欠缺活動，未來會多巡區和舉辦相關活動，望能加深了解青少年的需要。 社署回覆查詢時表示，一直關注高危及邊緣青少年問題，社署社工已接觸案中受害女童及其家人，跟進他們的福利需要。在疫情停課期間，青少年外展社會工作隊學校社會工作在內的青少年服務，亦加強了網上介入服務。

近日網上片段揭發，上月底上水祥龍圍邨戶外位置一名13歲女童遭一對男女不斷掌摑，引起網民熱議。（資料圖片／王譯揚攝）

童黨欺凌事件近期屢有發生，繼今年2月屯門安定邨先後有一名綽號「牛丸」的少女與同黨狂毆另一名少女近4分鐘、一名13歲男童遭10名童黨棍毆「辣」煙頭和搶去財物及圍毆等事件之後，上水祥龍圍邨戶外位置13歲女童遭一對男女不斷掌摑，引起網民熱議。據北區區議員陳梓峯指，祥龍圍邨的居民以老人家為主，而過去也有街坊反映，清河邨有青少年在晚間聚集、叫囂和播歌造成滋擾的問題，惟爭執至有肢體衝突過去並不多見，今次亦相信相關的「童黨」來自鄰近的清河邨。

區議員：將辦「北區running man」供青少年參與

陳梓峯表示，疫情下青少年停課又欠缺活動，而現時區內社福機構以長者服務較多，未來打算舉辦一些運動比賽及如「北區running man」等的活動，為青少年提供多一個選擇。他又指，日後會聯同本為社工的清河區區議員袁浩倫一同巡區，希望能與這些被稱為「夜青」、「童黨」的年輕人多加溝通，以便了解他們的需要。

社署外展社工隊去年度處理16,052宗個案

社署回覆查詢時表示，透過資助非政府機構，於全港設立19支地區青少年外展社會工作隊，以及18支青少年深宵外展服務隊，為邊緣青少年提供介入服務，其中在北區及屯門區，每區均有一支青少年外展隊及一支青少年深宵外展服務隊在當區服務。在2018至2019年度，社署津助的外展社會工作隊共處理了16,052宗個案。

社署又指，一直關注高危及邊緣青少年的問題，透過資助非政府機構，在各區提供一系列的預防及支援服務，包括綜合青少年服務、學校社會工作、青少年外展社會工作、青少年深宵外展服務、網上青年支援服務、社區支援服務計劃及濫用精神藥物者輔導服務等，協助高危及邊緣青少年解決其在學業、社交、情緒等方面的困難，並協助他們重回正軌，遠離犯罪行為。社署大埔及北區福利辦事處致力協調區內有關服務單位的聯繫及合作，以增加青少年工作的成效，此外，福利辦事處每年均會與青少年服務單位、地區持份者及相關政府部門合作，推出多項活動計劃如「100分父母講座」、「躍動Fun計劃」等，以強化家庭功能及引導青少年建立健康的生活模式。

如發現社區內有童黨或邊緣青年問題，社署指外展社工一般會以外展手法及靈活運用社工介入策略，包括個案工作、小組工作和社區工作去接觸童黨或邊緣青少年，提供介入和支援服務，亦會與其他社區持份者及社福機構建立夥伴、策略聯盟和跨界別合作關係，以應對邊緣青少年的需要和童黨問題。

對於片段中上水祥龍圍邨的欺凌事件，社署社工已接觸受害女童及其家人，正跟進他們的福利需要；至於涉案的兩名被捕人士，社署/青少年服務的社工會視乎案件聆訊的發展情況，為他們提供所需的服務。

疫情期間 外展社工隊加強網上介入服務

社署表示，於全港設有五隊「網上青年支援隊」，透過互聯妝在青少年常用的網上平台找尋和接觸有情緒或行為問題，或有網上偏差行為表現的邊緣和隱蔽青少年。疫情期間，包括青少年外展社會工作隊及學校社會工作在內的青少年服務，亦加強了網上介入服務，為有需要的青少年提供即時的網上諮詢、輔導、支援及轉介服務等。社工亦會與其他社區持份者和機構建立夥伴和跨界別的合作關係，青少年外展服務隊會繼續與警方緊密合作，為涉及罪行的青少年提供預防和支援服務。