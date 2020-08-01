新冠肺炎｜最新患者住所全覽　葵涌邨筲箕灣峻峰花園合共9人確診

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至周四（30日）午夜全日新增121宗確診個案，連續第10天破百。衛生防護中心昨晚（7月31日）更新確診者住所及行蹤資料，葵涌葵涌邨雅葵樓新增4名確診者、筲箕灣峻峰花園C座則增2名患者，過去14天峻峰花園累計新增5宗確診個案。 另外，亦有多名患者分別居於何文田佛光街23號天鑄1座、東涌海堤灣畔3座、半山南賓大廈以及屯門南浪海灣2座。

衞生署衞生防護中心昨日（31日）晚上公布，截至周四（30日）凌晨的24小時內，新增121宗確診個案，其中3宗曾於潛伏期身處外地，至今本港累計3,273宗個案。



其中，葵涌邨雅葵樓新增4名確診患者，個案編號分別為第3172、3173、3174及3175號。3172號為一名70歲男患者、3173號是一名45歲男患者、3174號是一名35歲女患者以及3175則是一名71歲女患者，除3171早於7月24日發病，其餘3名患者均於7月27日發病。資料顯示，上述四名患者均與本地個案有流行病學關連，但未知是否一家人。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 71 + 70 + 69

筲箕灣峻峰花園累計5名患者

筲箕灣峻峰花園方面，再增2名確診者居於峻峰花園C座，分別是個案編號第3189號，為一名61歲女患者，於7月23日發病，屬本地個案；以及1名37號男患者（個案編號為第3190號），於7月24日發病，與本地個案有流行病學關連，料兩人相關。於過去14天，累計有5名確診者居於峻峰花園，另二人居於B座及一人居於C座。

同是筲箕灣的碧麗閣A座，連同之前兩名確診居民，近14日合計有四名患者（第2354、2972、3193、3194號）。北角富雅花園金楓閣及金桂閣，近14日有五名患者（第2253、2299、2468、3166、3167號）。

何文田豪宅天鑄一名女嬰染疫

另外，何文田佛光街23號天鑄再增1名患者，是一名1歲女童，居於天鑄1座，於7月29日發病，資料顯示與本地個案有流行病學關連。於過去14天，累計有2名確診者居於天鑄，居於1期7座。

1名42歲男患者（個案編號第3236號），居於東涌海堤灣畔3座，於7月27日發病，屬本地個案。



同時，1名64歲女患者（個案編號第3251號）則居於半山南賓大廈，於7月24號出現病徵，資料顯示與本地個案有流行病學關連。1名54歲男患者（個案編號第3265號）居於屯門南海浪灣2座，於7月25日出現病徵，屬本地個案。

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