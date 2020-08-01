新冠肺炎｜港府收緊菲傭入境限制須當地政府證明　200人遭拒登機

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，為減少輸入個案，港府7月25日起收緊防疫措施，要求七個來自高風險地區人士登機抵港前，須出示病毒檢測陰性證明。當中，外傭須提供多份證明，除72小時內附有醫生簽署的深喉測試陰性結果、檢測醫院持牌證明外，亦須將陰性證明及醫院證明交到當地政府部門蓋印核實。 香港僱傭代理協會主席張結民稱，措施收緊後，7月27至31日已約有200外傭無法登機，更引述當地中介指，其中一份菲律賓衛生部門簽發但無政府蓋章的文件，不獲國泰航空承認。 國泰航空指是遵從港府要求。根據衞生防護中心的範本，外國政府的證明，需要印章。

文件是有關檢測證明書，惟有指菲律賓航空接受，但國泰航空不接受。

政府文件只有簽名無蓋章

《香港01》記者獲得一份菲律賓當地衛生部門簽發的文件，證明檢測機構的認受性，但文件只有官員簽名，並無蓋章。

香港僱傭代理協會主席張結民引述當地僱傭代理指，這份文件獲得菲律賓航空公司承認，但不獲國泰航空承認，因此訂購國泰航班的外傭未能登機。

港府要求有印章

根據衞生防護中心「對曾到訪指定高風險地區人士的指明條件」，列明需要檢測證明書、化驗報告、政府核准證明以及預訂香港14日酒店的證明。

其中衞生防護中心要求，外國政府核准證明上的範本，寫明要求要印章（with chop）。

代理稱難以72小時內完成所有核准文件

香港僱傭代理協會主席張結民稱，難在72小時檢測有效時辦妥所有證明，由上月27日約200名外傭無法登機，除了外傭未能如期到港，已付費的香港酒店隔離房租亦未必可退回。「查醫院有牌就得啦，根本趕唔切，72小時要上機，但驗要等報告，通宵都搞唔切。」

由7月27至31日，超過200名外傭拒絕登機，現時再訂機票需8月10日之後才起飛，最少影響200至300家庭，「大家都唔知點做」。張續，平均每張機票約2,500港元，合計50萬元。

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另由於港府要求到港人士上機前必須在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，訂房不少於14晚，每名外傭約6,000至9,000元。張直言，費用暫時尙未知應由僱主或中介負責。

國泰航空回覆《香港01》查詢指，是遵從港府入境要求的指示。