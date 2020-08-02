納米盤湧現　鍾劍華料政府不定住屋標準　憂私樓面積兩極化

本港房屋問題嚴峻，不少人需要居在不適切房屋，過往有團體倡議政府訂立官方住屋標準，以改善基層市民住屋環境。全港關注劏房平台今日（1日）舉行住屋標準論壇，邀請港、澳、台三地專家分享。 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，面對建屋量不達標，港府處於兩難，如就住屋定最低標準則令建屋量更難達標，相信政府短期內不會定最低住屋標準。他擔心發展商未來會兩極化，只興建大單位及納米盤。台灣OURS 都市改革組織秘書長彭揚凱稱，台灣現時只有不足一成的市民居於「社會住宅」，即類似本港的公屋單位，而當地的住宅法亦不合時。

有發展商推出極細單位，面積僅得129平方呎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

全港關注劏房平台於網上舉行住屋標準論壇，邀請台灣 OURS 都市改革組織秘書長彭揚凱、新澳門學社副理事長陳樂琪及香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，就三地的房屋問題作分享。

台灣不足一成人居在公屋

彭揚凱稱，台灣只有不足一成人居在社會住宅、即類似香港公屋，而住宅市場失衡，市民難負擔樓價，而租屋市場更猶如「黑市」，政府無為租屋市場作登記，難以監管。他稱當地政府近年為社會住宅定下興建指標，於8年內提供20萬戶社會住宅，但於2011年訂立的住宅法不合時，亦未有監管社會住屋現況；加上當地雖有租金補貼，但金額不足以改善基層住屋環境。

鍾劍華料政府短期內不會制定最低住屋標準。（資料圖片）

鍾劍華：港人住屋標準退步

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，港房屋標準近年不但無進步，更退步，不但劏房量不跌反升、樓價及租金高昂，政府更為追建屋量，放棄規劃標準，部分公屋區無大型社區設施。而私樓方面更湧現納米盤，認為政府面對兩難，如訂立最低的住屋標準則會令建屋量更難達標，因此寧願「交到數」，以市場調節作解釋，估計港府短期內不會訂立最低住屋標準。

他又指，近年政府於數幅私樓地加設條款，要求發展商最多單位量不可超過一定數目，以確保單位面積不會過細；他稱成效仍尚待觀察，但擔心發展商為符合條款要求，只興建大單位及納米盤，變相令單位更「兩極化」。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山指，聯合國有就適足住屋權訂立標準，包括住房權保障、住屋設備和基礎等，該標準亦適用於香港，但港府一直未有履行。