新冠肺炎｜內地派員支援　張竹君未知詳情、不知是否全民檢測

新冠肺炎肆虐香港，中央政府將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在記者會上被問到內地人員會如何協助做檢測時，多次指自己不知道詳情，包括是否會推出「全民檢測」，但她認為推出大型檢測前，需要考慮檢測能力、檢測持續時間、物流、跟進行動等各方面安排。 若檢測找到大量確診者，但病床不足，可以如何解決？醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，近來啟用了社區隔離及社區治療設施，已增加50%病床，醫管局會繼續研究如何增加病床量。

何婉霞（右）稱，醫管局已增加50%病床，會繼續研究如何增加病床量。（余俊亮攝）

張竹君回應有關內地人員來港支援的問題時稱，她近來忙於了解眾多確診個案的資料，內地會派員來港也只是從新聞得知，不知道內地人員會如何協助檢測，但她強調她不知詳情，不代表部門其他人士不知有關資料。

記者多次問到香港有無條件推行全民檢測，她指現時香港的確無條件為700萬人做檢測，因為每天只可為一至兩萬人做檢測，但若有外援，就要視乎詳情才知道有無條件。她認為推出大型檢測前，需要考慮檢測能力、檢測持續時間、物流、跟進行動等各方面安排，「從公共衛生角度，多啲檢測搵到隱形病人，都係好事。」但就未有回應香港應推行高風險群組檢測或全民檢測。

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現時所有人從內地抵港，都需接受檢疫14天，被問到支援人員是否可獲豁免，會否要求他們來港前先做檢測以確保健康，張竹君稱沒有資料，但相信他們可獲豁達，「如果唔係要檢疫一輪先可以工作。」

若檢測找到大量確診者，但病床不足，可以如何解決？何婉霞表示，病床在過去數星期十分緊張，但現時已啟用鯉魚門350張病床及亞博的500張病床，連同公立醫院一線、二線的1700病床，已經增加了約50%病床量，醫管局會繼續監察現時情況，視乎需要去增加容量。

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醫管局今天啟用亞博的「方艙醫院」，被問到內地人員可以如何再提供協助時，何婉霞稱，醫管局以前主要提供院內服務，社區的治療模式是新事物，無經驗及先例可循，因此有參考內地、新加坡、英國的經驗，她指這些經驗給予他們很多啟發，亦有不同專家給予寶貴意見，希望醫管局做好服務，提供安全適切治療，而醫管局亦正研究改裝亞博其他場館。

張竹君及何婉霞被問到有無內地人員會加入衞生署及醫管局工作時，她們都指沒有資料。