新冠肺炎｜中央助港建「火神山醫院」　消息指選址亞博二期土地　

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，中央政府將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。特首林鄭月娥今日（1日）指，中央政府亦會協助於本港興建一間全新的臨時醫院，用作接收新冠肺炎患者。 消息指，涉及的臨時醫院將選址於亞博館二期用地，即現有亞博館旁的空地。該幅用地面積約為5.3萬平方米，料臨時醫院與內地疫區「火神山醫院」相若。

擬建的亞博館二期位置。（資料圖片）

林鄭月娥：建臨時醫院工作盡快進行

亞洲博覽館二期用地位處現有亞博場館旁邊，航天城路及航展道交界，涉及土地面積約為5.3萬平方米。2018施政報告曾提出於該處興建亞博館二期，但至今仍未推展，該幅土地現為貨車調度區。

特首林鄭月娥今日於商台節目上稱，有親自寫信要求中央協助抗疫，中央除會於短時間內協助改裝亞博館為「方艙醫院」外，亦會協助在港興建全新的臨時醫院，以接收新冠肺炎患者，有關工作會盡快進行。不過，被問及內地將派多少人員來港，她指目前仍在評估中。

亞博館二期用地（紅圈示）。（資料圖片）

現時醫管局在亞博館一號展覽廳內設置了社區治療設施，被稱為「方艙醫院」，約有500張病床，主力接收比較年輕、病況輕微及有自理能力的病人，首批病人今日入住。而據了解，計劃中由中央助港興建的臨時醫院，則是在亞博二期空地由零開始，形式較近似內地的「火神山醫院」，未知會是針對哪類病人。

武漢火神山醫院十天建成

湖北武漢於2月爆疫初期，曾在當地興建兩間臨時醫院：「火神山醫院」及「雷神山醫院」。當中「火神山醫院」約用了10天興建，佔地約2.5萬平方米，設有1,000個床位、感染控制室等。英國亦於4月興建臨時醫院，約用了9天，可容納4,000名病人。

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