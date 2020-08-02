新冠肺炎｜最新疫廈全覽　直銷群組患者居栢慧豪園慧安園共涉22處

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，上周五（7月31日）截至午夜全日新增125宗確診個案，連續第11天破百。衛生防護中心昨晚（1日）更新確診者住所及行蹤資料，直銷公司Star Global群組再增6人確診，至今累計23人染疫，當中包括確診員工親友。 由於有兩名患者居於同一大廈，他們涉及22處居所，遍布全港，當中包括元朗昌盛大廈、葵青石籬邨石興樓、九龍城偉恆昌新邨恆景閣、葵青天富苑榮富閣、觀塘駿業街58號宏開工業大廈、天水圍柏慧豪園5座、將軍澳慧安園、以及沙田隆亨邨賞心樓等，其中隆亨邨榮心樓救世軍隆亨長者之家早前曾爆疫。 另外，有2名患者居於黃竹坑豪宅深灣9號8座，亦有患者居於半山梁輝臺4號、土瓜灣港圖灣以及新蒲崗譽．港灣8座。

Star Global群組增13宗確診

衞生署衞生防護中心昨晚（1日）公布，周五（7月31日）新增125宗確診個案，僅有一宗曾於潛伏期身處外地，本港累計3,397宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日下午於疫情記者會表示，怡安閣直銷中心Star Global群組新增7宗確診個案，個案編號#3295、#3320、#3321、#3326、#3350、#3368、#3369，累計共17宗，除了職員，也有患者家人。

惟衞生防護中心昨晚更新確診者居住大廈資料時，直銷中心Star Global群組單日再增6名確診患者資料，至今該群組累計23人染疫。當中最早發病為第2546號、居於上環康威花園A座的36歲女子，她於7月19日發病，但群組內尚有一名未有資料的50歲患者（第2984號)。

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+ 15 + 14 + 13

群組2患者居元朗昌盛大廈

23名確診者為17女6男，年齡介乎21至64歲，居住地點遍布新界及九龍區，其中個案編號#3295及#3320，分別是1名22歲女患者及1名35歲女患者，二人均居於元朗昌盛大廈。

其餘患者居於葵涌石籬(一)邨石興樓、土瓜灣偉恆昌新邨恆景閣、天水圍天富苑榮富閣、新蒲崗采頤花園12座、觀塘駿業街58號宏開工業大廈、天水圍栢慧豪園5座、大角咀港灣豪庭2期8座、沙田白田五區、將軍澳慧安園 1 座及大圍隆亨邨賞心樓等，暫有一名患者（第2546號）居於港島上環康威花園A座。

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+ 73 + 72 + 71

豪宅深灣9號兩女居民確診

另外，有2名患者（個案編號第3380號及第3381號）均居於黃竹坑深灣9號8座。前者為一名43歲女患者，屬隱形患者無出現病徵，屬本地個案；後者為一名9歲女童，於7月30日出現病徵，與本地個案有流行病學關連，料二人相關。

而1名30歲男患者於居於半山梁輝臺4號，屬隱形患者、無出現病徵，與本地個案有流行病學關連。個案編號第3280號則是1名14歲男患者，居於土瓜灣港圖灣，亦屬隱形患者，與本地個案有流行病學關連。至於1名63歲男患者、個案編號第3307號，居於新蒲崗譽．港灣8座，於7月23日出現病徵，亦與本地個案有流行病學關連。