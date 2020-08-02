新冠肺炎│張建宗：中央會協助興建一間全新臨時醫院　由政府覓地

政務司司長張建宗今(2日)於網誌表示，自七月初再爆發的疫情極為嚴峻，並有多個社區出現感染群組，中央人民政府應特區政府的請求，派遣內地檢測人員來港協助開展大規模核酸檢測篩查；同時，中央會短時間內協助特區政府將亞洲國際博覽館變為類似「方艙醫院」，亦會協助在本地興建一間全新的臨時醫院，由政府覓地，相關工作會盡快進行。就此，特區政府表示衷心感謝。

張建宗指，現正實施的社交距離措施，已盡量平衡整體社會的最大利益，政府會繼續密切監察疫情的發展，聽取專家意見，檢視防疫措施的成效，適時調整策略；市民亦要時刻保持「防疫意志」，堅守社交距離，減少外出，並配合佩戴口罩的強制措施。

然而，要有效抗衡疫情，不能單靠為社交距離措施「加辣」，亦要加強多方面其他措施，包括加強檢測入境人士、加強本地病毒檢測、增設檢疫中心和社區隔離設施、利用「超級電腦」協助追蹤個案等，做到多管齊下，環環相扣。

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此外，中央人民政府亦高度關心港人健康，並應特區政府的請求，派遣內地檢測人員來港協助開展大規模核酸檢測篩查。

張建宗指，中央會短時間內協助特區政府將亞洲國際博覽館變為類似「方艙醫院」，亦會協助在本地興建一間全新的臨時醫院，由政府覓地，相關工作會盡快進行。