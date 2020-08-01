新冠肺炎｜瑪麗醫院S座繳費處收費女文員今早上班　下午初步確診

瑪麗醫院公布，在S座一樓繳費處負責櫃檯收費工作的一名女文員，昨日（7 月31日）因喉嚨痛、咳嗽、流鼻水前往職員診所求診，今日下午其深喉唾液樣本初步檢測呈陽性反應，但她今早仍有上班。 院方表示，她工作期間全程佩戴口罩，暫時有四名繳費處職員被界定為密切接觸者，需接受檢疫安排；收費櫃枱與公眾有膠板分隔，因此認為收費過程中職員與公眾接觸時間有限。

瑪麗醫院公布S座繳費處收費女文員下午初步確診。（資料圖片）

院方：收費櫃枱與公眾有膠板分隔

瑪麗醫院表示，該女文員昨前往院內職員診所求診，今日下午其深喉唾液樣本初步檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。她主要在院內S座一樓繳費處負責櫃檯收費工作，今早仍有上班，工作期間全程佩戴口罩。

院方續指，今日下午得知有關消息後，醫院感染控制組已聯同衞生防護中心，一同跟進事件並追蹤相關的密切接觸者，暫時有四名繳費處職員被界定為密切接觸者，需接受檢疫安排，會繼續有關調查工作及聯絡該部門其他職員了解情況。

防方又稱，感染控制組已完成實地評估，認為收費櫃枱與公眾有膠板分隔，收費過程中職員與公眾接觸時間有限。

涉事繳費處暫停服務14日

瑪麗醫院表示，已安排繳費處明早進行徹底清潔消毒。由明早（2日）9時起暫停S座一樓繳費處服務14日，直至本月16日，期間病人可改往正院地下入院登記處或急症室繳費。院方會加強相關部門服務，並呼籲病人盡使用自助繳費機以八達通繳費。醫院繼續會向相關部門員工提供一切所需協助，繼續密切監察相關員工健康情況，並與衞生防護中心保持溝通。

院方稱，鑑於疫情嚴峻，早前已加強各臨床及非臨床部門的感染控制支援，包括加強相關部門培訓，並提醒職員時刻佩戴口罩及避免與其他同事一同用膳。瑪麗醫院。