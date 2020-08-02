中環街市上月已拆棚　重現「上海批盪」工藝　大部份設施明年開放

市建局在2017年10月從政府接手中環街市，展開保育及活化工程。市建局行政總監韋志成今日（2日）發表網誌，稱在上月初，中環街市已拆下外部圍幕及建築棚架，首階段復修及加固工程已進入最後階段，大樓大部份樓面及設施，可於2021年下半年起開放。 韋志成又指，為了保存建築特色，將修復主樓梯的「上海批盪」飾面。他指，「上海批盪」是上世紀初由西方流入中國南方上海、廣東一帶的裝飾工藝，它是用石米粒摻入英泥一起批盪，及後再作打磨，形成光滑兼具石材質感的飾面，由於工序繁複，工藝已接近失傳。

中環街市已拆下外部圍幕，首階段復修及加固工程已進入最後階段。（市建局圖片）

2樓行人通道關閉六周

韋志成說，街市大樓的復修及機電安裝工程大致完成後，將安排消防處及屋宇署，為項目的消防系統和大樓驗收。為配合政府部門的驗收工作，2樓內連接中半山及恒生銀行總行的24小時行人通道，需於7月8日起臨時關閉，為期約6星期，有關安排至今已實施約3星期。

他又指，當獲批「消防紙」後，翻新後的永久行人通道最快可於九月運作，而大樓大部份樓面及設施，亦可於2021年下半年起開放。至於餘下德輔道中外牆新立面的建造工程，亦將會在2022年完成及開放。

市建局參考中環街市落成初期所使用的米白顏色（左圖），修復及翻新外牆，並保存面向租庇利街及域多利皇后街的立面其流線型窗簷的特色（右圖）。（市建局圖片）

重新展現昔日面顧

韋志成又指，團隊復修外牆飾面時，注意到表層油漆底下殘留着一層層於不同年代使用的米黃、白、灰等多種顏色的飾面。經顧問分析後，推敲街市大樓於1930年代落成時所使用的飾面顏色，並以此作為參考，擬定外牆飾面的修復方案。

在修復大樓內部主樓梯時，工程團隊把表面已老化的油漆去除，重現它昔日以傳統「上海批盪」工藝方式鋪設的飾面。然而，由於「上海批盪」涉及的工序需時太長，且技術繁複，故這項工藝已接近失傳。市建局聘請了本地仍掌握「上海批盪」的資深保育工程專家，督導這項保育工程。

在保育街市檔口方面，他又指，由於街市內大多檔口的結構部分已殘缺不全，團隊就每一類型食品所經營的攤檔作保育，合共保留13個檔口，又復修了檔內的設置，例如肉檔的肉枱、掛肉的鐵桿、魚檔的儲水箱和魚缸，以及蔬果檔的售貨架等。