新冠肺炎｜增115宗本地感染　Star Global群組患者曾到長洲遊玩

本港今日（2日）再增115宗確診個案，連續12日「破百」，累計個案已達3,511宗個案（包括一宗疑似個案）。 新個案當中全屬本地感染，其中36宗源頭未明仍在調查中，有79宗個案與之前相關，當中約58宗曾與家人朋友吃飯。其中直銷群組Star Global再多7人確診，另有1個與該群組相關的患者，曾於7月24日與十多位朋友到長洲遊玩。 此外，當局新公布文錦渡缸瓦甫一個地盤有8人確診，但眾患者未必屬同一公司。

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衞生防護中心公布，今日增115宗新型肺炎確診個案，全屬本地感染，有36宗源頭不明，79宗與之前個案有關，當中58宗與家人朋友相關。

直銷公司、堅城建築群組再擴大

新增個案主要涉及一些大型群組，直銷公司Star Global再多7人（編號：3408、3441、3469、3470、3487、3490、3492）確診，與此群組有關連的另1人（編號：3458）曾於7月24日與十多位朋友到長洲遊玩。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，曾就此群組個案向警方尋協助，該公司是工作地點，亦會帶人到公司聽講座，有部份人員一行廿多人到過太子利美大廈做培訓，期間可能沒有戴口罩，有環境污染，亦涉及緊密接觸者。她稱該群組受感染數字較高，多人需檢疫，包括銷售及工作人員。

堅城群組公司所在樓層 其他公司有人確診

另外新公布文錦渡缸瓦甫一個地盤，今日新增4宗確診個案，連同之前個案合共錄得8宗個案，但未必屬同一公司。當局又指，堅城（梁氏）建築有限公司群組所在的11樓，有其他公司的人員確診（編號：3405），或有環境污染，公司已關門並大清洗。

食肆群組方面，屯門富臨酒家增一患者（編號：3475），於7月16日與朋友到該處吃飯，未知與之前個案是否有關連。而旺角稻香群組亦多一名患者（編號：3476），患者7月18日與朋友在該處用餐。

仁安醫院有醫生確診 家人同中招或屬社區感染

高街明愛恩翠苑早前初步確診的照顧員今日確診（編號：3463），屯門康和護老中心增一人（編號：3463）確診，至於李鄭屋的順寧道敬福護理院正在撤離院友，當局透過檢測發現多一名無病徵患者（編號：3502）。

另外，仁安醫院有一名醫生確診（編號3425），該醫生於病發前三日無上班，亦有家人中招，或屬社區感染。

醫院管理局透露，接獲紅十字輸血服務中心通知，京士柏總部有機電工程署職員初步確診，患者在機房工作，不用接觸其他人，該患者最後於7月31日上班，紅十字仍在接觸追蹤。