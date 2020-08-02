新冠肺炎｜國際航運公會請求容許船員換班：大家更應感謝他們付出

新冠肺炎疫情出現第三波爆發，早前有多名專家質疑第三波源於豁免檢疫政策漏洞，船員等豁免人士將病毒帶入社區，引發大爆發。政府後來雖然收緊措施，但仍然容許來港進行貨物裝卸的貨船船員換班。 國際航運公會（ICS）發稿，請求全港市民在安全情況下，繼續容讓船員換班，又指部份船員已在海上滯留超過一年，甚至錯過孩子出生或親人葬禮，認為「與其責難這些默默地維持著世界正常運作的勇敢海員，⼤家更應該感謝他們的付出。」

《香港01》周四（23日）報道，六艘遠洋貨船因有船員確診，正在南丫島南面海上隔離14日。（資料圖片／梁子傑攝）

國際航運公會秘書⻑蓋.普拉滕（Guy Platten）署名，致香港市民的公開信指出，公會作為全球社會⼀份⼦，很關心香港情況，又指香港6月起，⼀直實⾏船員換班制度，形容「為世界其他城市和港口樹立了良好榜樣」。

普拉滕續指，香港最近因疫情收緊換班限制是「無可厚非」，但請求不要在船員努⼒為⼤家⼯作的時候，離棄他們。

市民靠船員才能獲得物資

普拉滕說，目前仍有超過25萬名來⾃菲律賓、印度、烏克蘭和英國等不同國家的船員滯留海上，因為他們的努力，香港廣⼤市⺠才能獲得糧⻝、燃料、日用品和醫療物資等的正常供應。

他懇請將來在安全情況下，全港市⺠繼續容讓船員換班，若船員不幸在⼯作期間感染病毒，亦請⼤家給予⽀援及同情。

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翻查資料，曾出面遊說港府，容許船員在港換班的香港船東會（Hong Kong Shipowners Association），正是國際航運公會（ICS）的成員之一。而前特首、中國人民政治協商會議全國委員會副主席董建華則為香港船東會的贊助人。